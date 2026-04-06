سەمىزدىك تەك تاماقتان بولمايدى: دارىگەر باسقا دا سەبەپتەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - سەمىزدىك - تەك ارتىق تاماقتانۋدىڭ ناتيجەسى ەمەس، بۇل بيولوگيا، ءومىر سالتى جانە تۇقىم قۋالاۋشىلىق سياقتى فاكتورلار توعىساتىن كۇردەلى پروتسەسس. ارتىق سالماق قوسۋدىڭ ناقتى سەبەپتەرى، ونىڭ سالدارى جانە دۇرىس تاماقتانۋ قاعيدالارى تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مامانى، دارىگەر الەكساندر ۆرۋبليەۆسكي ايتىپ بەردى.
- سەمىزدىككە شىن مانىندە نە سەبەپ بولادى؟
- ەنەرگيا تەڭگەرىمىنىڭ بۇزىلۋى - باستى سەبەپ. گەنەتيكا - الدىن الا جازىلعان سەناري. ءسىز اتا-اناڭىزدان ءاربىر ارتىق كالوريانى «جيناپ قالاتىن» ۇنەمشىل مەتابوليزم ءتۇرىن مۇرا ەتىپ الۋىڭىز مۇمكىن.
ەندوكريندىك بۇزىلىستار. كەيدە ماسەلە كالوريادا ەمەس، ىشكى سەكرەتسيا بەزدەرىنىڭ جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋىندا بولادى. سترەسس پەن پسيحولوگيا. تاماق - ءلاززات الۋدىڭ ەڭ قولجەتىمدى ءارى جىلدام جولى. دارىلەر - قوزدىرۋشى فاكتور بولۋى مۇمكىن. ەپيگەنەتيكا - اتا-انادان قالعان «قارىز».
- سەمىزدىك قانداي ماسەلەلەرگە اكەلەدى؟
جۇرەك جانە قان تامىرلارى (ارتىق سالماق - جۇرەككە قوسىمشا جۇكتەمە تۇسىرەدى).
2- ءتيپتى قانت ديابەتى.
ونكولوگيا (سەمىزدىك پەن ءسۇت بەزى، ىشەك، ۇيقى بەزى قاتەرلى ىسىكتەرىنىڭ بايلانىسى دالەلدەنگەن).
بۋىندار مەن ومىرتقا (ءاربىر ارتىق كيلوگرامم تىزە مەن جامباس بۋىندارىنا قوسىمشا سالماق تۇسىرەدى).
تىنىس الۋ جۇيەسى (قورىل جانە تۇنگى اپنوە - ۇيقى كەزىندە تىنىستىڭ توقتاۋى - سەمىزدىككە ءجيى سەرىك بولادى).
پسيحيكالىق دەنساۋلىق.
- تولماۋ ءۇشىن قالاي تاماقتانۋ كەرەك؟ بۇل - ديەتا ەمەس، جۇيە.
«تاباق قاعيداسى»:
تاباقتىڭ جارتىسىن كوكونىستەرمەن تولتىرىڭىز، تورتتەن ءبىرىن - اقۋىزبەن (تاۋىق ەتى، بالىق، توفۋ)، قالعان تورتتەن ءبىرىن كۇردەلى كومىرسۋلارمەن (قاراقۇمىق، قوڭىر كۇرىش، كينوا) تولتىرىڭىز.
شىرىننىڭ ورنىنا سۋ ءىشىڭىز. ءتاتتى سۋسىندار - تويدىرمايتىن «سۇيىق كالوريا».
وڭدەلگەننىڭ ورنىنا تابيعي ونىمدەردى تاڭداڭىز. تازارتىلعان ونىمدەردىڭ ورنىنا تۇتاس ءداندى ونىمدەردى، شىرىننىڭ ورنىنا جەمىستەردى تۇتىنىڭىز.