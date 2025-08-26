SMS ارقىلى زەينەتكە شىعۋ: ازاماتتار نەنى ءبىلۋى كەرەك؟
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتەن باستاپ زەينەتاقى تاعايىنداۋ ءراسىمى جەڭىلدەيدى. جاڭا جۇيە قالاي جۇمىس ىستەمەك؟ ولقىلىقتار قالاي رەتتەلەدى؟ Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن الەۋمەتتىك سالا مامانى وسى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
- ەندى زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ بارلىعى حابارلاما ارقىلى كەلەدى. ول ءۇشىن ەڭ اۋەلى تەلەفون ءنومىرىڭىزدى e-gov جۇيەسىنىڭ دەرەكتەر بازاسىنا ەنگىزۋ كەرەك. دەرەكتەر بازاسىنا ەنگەن كەزدە زەينەتكە شىعاتىن ازاماتقا اۆتوماتتى تۇردە SMS حابارلاما كەلەدى. سول حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋ ارقىلى ءوتىنىشتى ەلەكتروندى تۇردە جىبەرۋگە بولادى، - دەيدى اراي مۇرات قىزى.
مامان زەينەتاقىعا قالاي ءوتىنىش بەرۋ كەرەگىن ءتۇسىندىردى.
- زەينەتكە شىعۋ ۋاقىتى جاقىنداعان كەزدە سىزگە اۆتوماتتى تۇردە ءۇش ءتۇرلى زەينەتاقىعا - جاسىنا، بازالىق جانە جيناقتىق زەينەتاقىلارعا ءوتىنىش جىبەرىلەدى. ءسىز سول حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋىڭىز كەرەك. ءوتىنىم جىبەرىلگەننەن كەيىن قانداي دا ءبىر قۇجاتتار جەتىسپەسە، ارنايى وڭدەۋشى ورگاندار ءسىزدىڭ قۇجاتتارىڭىزدى قايتا سۇراتىپ، زەينەتاقىنى تاعايىنداۋعا ۇلەس قوسادى، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
الەۋمەتتىك سالا مامانى ق ر ازاماتتىعىنان باس تارتقاندار مەن قايتىس بولعانداردىڭ قورداعى قالعان اقشاسىن قايتارىپ الۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- ق ر ازاماتتىعىنان شىعىپ كەتكەن نەمەسە قايتىس بولعان جاعدايدا كەز كەلگەن ۋاقىتتا ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى (ب ج ز ق) ارقىلى ءوتىنىش جازىپ، زەينەتاقى جيناعىن الۋعا بولادى. مىسالى، قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ ب ج ز ق- داعى جيناقتارىن مۇراگەرلەر سوت شەشىمىمەن الا الادى. التى اي وتكەن سوڭ، مۇراگەرى قورداعى قالعان اقشانى شەشىپ الۋعا قۇقىلى. وعان قوسا، قايتىس بولعان ادامدى جەرلەۋ ءۇشىن بەرىلەتىن ءبىر رەتتىك جاردەماقى ومىردەن وتكەن ادامنىڭ جيناقتاۋ قورىنان تولەنەدى. بۇل جاردەماقى ادام قازا تاپقاننان كەيىن ءۇش كۇن ىشىندە تاعايىندالادى، - دەيدى ول.
اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالعان زەينەتاقى تولەمىندە قاتە كەتسە، ازامات قايتادان ءوتىنىش بەرىپ، دەرەكتەرىن وزگەرتە الادى. ال جاڭا جۇيەنىڭ تيىمدىلىگى قانداي؟
- قولدانىستاعى پرواكتيۆ جۇيە وتە ءتيىمدى. زەينەت جاسىنا جاقىنداعان ازاماتتار حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارىپ، كەزەككە تۇرىپ، قۇجات جيناۋ ءۇشىن ۋاقىت جوعالتپايدى. بۇل جۇيە جۇمىستى جەڭىلدەتىپ، ونىمدىلىكتى ارتتىرادى، - دەيدى اراي مۇرات قىزى.
مامان قورعا جيى تۇسەتىن شاعىمدارعا دا توقتالدى.
- 1998-جىلعا دەيىن ەڭبەك ەتكەن ازاماتتاردىڭ ەڭبەك ءوتىلى مۇراعاتقا وتپەگەندىكتەن، شاعىم جيى تۇسەدى. مۇنداي جاعدايدا ازاماتتار بۇرىن جۇمىس ىستەگەن ۇيىمعا بارىپ، سوتقا جۇگىنىپ، ەڭبەك ءوتىلىن دالەلدەي الادى، - دەيدى سپيكەر.