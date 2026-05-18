سۇلتان سارسەماليەۆ ءبىر پىشاقپەن ءۇش ادامدى ولتىرگەن
اتىراۋ. قازاقپارات - 2025-جىلى 2-قاراشادا سۇلتان سارسەماليەۆ ايەلى مەن 2022-جىلى تۋعان قىزىن ەرتىپ، قىزىلقوعا اۋدانى جانگەلدين اۋىلىنداعى قايىن اتاسىنىڭ ۇيىنە بارادى. ءبىر كۇننەن كەيىن ءناسىپ وتەشقاليەۆا كۇيەۋ بالاسىنان اقبايان مەن قىزىن تاستاپ كەتىپ، قالعان جيەندەرىن الىپ كەلۋدى تالاپ ەتكەن.
پروكۋروردىڭ ايتۋىنشا، ارالارىنداعى كەلىسپەۋشىلىككە وسىلاي ناقتى نۇكتە قويماق بولعان.
- بۇل تالاپتى ەستىگەن سارسەماليەۆ ارالارىندا بولىپ جاتقان كەلىسپەۋشىلىك ءوز پايداسىنا شەشىلمەيتىنىن ءتۇسىنىپ، وتەشقاليەۆانىڭ تالابىن ورىنداعان جاعدايدا ءوز اناسىنىڭ وسى كۇنگە دەيىن اسىراپ كەلگەن نەمەرەلەرىنەن ايىرىلىپ قالاتىنىن ءتۇسىنىپ، سول ساتتە وتەشقاليەۆانى جانە قارالباليندى ءولتىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان، - دەدى سوت وتىرىسىندا وبلىس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما پروكۋرورى ميراس باۋىرجانوۆ.
ايەلى مەن بالالارىن ماحامبەت اۋدانىنداعى ۇيدەن تىركەۋدەن شىعارۋعا كەرەك دەگەن سىلتاۋمەن ماقسوت قاراباليننىڭ بانك قوسىمشاسىنداعى جەكە كابينەتىنە كىرىپ، ونى ءوزىنىڭ تەلەفونىنداعى قوسىمشاسىنا قوسىپ العان. سونداي-اق اتا-ەنەسىن ولتىرمەي تۇرىپ، بانكتەن شوت اشىپ، زەينەتاقىنى سول شوتقا تۇسەتىندەي اۋىستىرىپ العان.
- 3-قاراشا 08:00 شاماسىندا وتەشقاليەۆا مەن قاراباليننىڭ ءۇي اۋلاسىنداعى سارايعا كىرىپ-شىعىپ جۇرگەنىن كورەدى. سارسەماليەۆ سارايعا كىرىپ، ەت تۋراۋعا ارنالعان ارنايى پىشاقتى كورىپ، الدىن الا دايىنداپ، ىڭعايلى جەرگە قويىپ قويعان. 09:00 شاماسىندا كۇدىكتى اتا-ەنەسىنىڭ سارايعا كىرگەن ءساتىن كۇتكەن. سول ساتتە وتەشقاليەۆا ۇيدەن ءبىرىنشى بولىپ شىعىپ، سارايعا كىرگەن. سارسەماليەۆ ارتىنان بارىپ، زالدا ءۇي شارۋاسىن ىستەپ جۇرگەن ادامدى ارقاسىنان بىرنەشە رەت پىشاقتاعان، - دەپ تولىقتىردى پروكۋرور.
كەيىن تەرەزەدەن ۇيدەن ماقسوت قاراباليننىڭ ۇيدەن شىعىپ، سارايعا بەتتەگىنىن بايقايدى. ونى كىرەبەرىستەن كۇتىپ الىپ، كەۋدەسىنە، ارقاسىنا جانە قولدارىنا بىرنەشە مارتە پىشاقپەن اۋىر سوققى جاساعان.
سول كۇنى تۇندە ساراي ىشىنە بارىپ، كەرەۋەتتىڭ استىن قازىپ، سول جەرگە كومىپ كەتكەن. مارقۇمداردىڭ تەلەفوندارىن، التىن ساقينالارىن، اقشالاي قارجىسى مەن بانك كارتالارىن مەنشىكتەپ العان.
ايىپتالۋشى ءوزى جاساعان قىلمىستى جاسىرۋ ماقساتىندا اۋىلداعى تۋىستارىنا قارابالين مەن وتەشقاليەۆانىڭ تەلەفوندارى ارقىلى اتىراۋ قالاسىنا ەم الۋعا كەتىپ بارا جاتقانىن جازىپ، جالعان حابارلاما جىبەرگەن. الداعى ۋاقىتتا ءۇيدىڭ كوممۋنالدىق كورسەتكىشتەرىن سۇراعان جاعدايدا ۋاقىتىلى جاۋاپ بەرىپ، ۇيگە قاراي كوممۋنالدىق مەكەمە قىزمەتكەرلەرىن كەلتىرمەۋ ءۇشىن الدىن الا ەسەپتەگىش قۇرالداردى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ العان.
كەيىن مەيرامگۇل قاراباليناعا اتا-اناسىنىڭ ەمگە قالاعا كەتكەنىن جانە ونى شاقىرىپ جاتقانىن ايتىپ، سەندىرگەن. وسىدان سوڭ تورتەۋى اتىراۋ قالاسىنا قايتقان.
كەلەسى كۇنى مەيرامگۇل قارابالينا ۇيدە ازىق-تۇلىكتىڭ جوقتىعىن، ءۇيدىڭ جاعدايى ناشار ەكەنىن ايتىپ، ءوزىنىڭ ۇيىنە نەمەسە تۋىستارىنا كەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.
- وسى ساتتە مەيرامگۇل قارابالينانىڭ سوزدەرى سۇلتان سارسەماليەۆتىڭ اشۋىنا تيگەن. وزىمەن بىرگە قىزىلقوعا اۋدانىنان الىپ كەلگەن اسحانا پىشاعىمەن مەيرامگۇل قارابالينانىڭ كەۋدەسىنەن، ارقاسىنان، ىشىنەن بىرنەشە مارتە اۋىر سوققى جاساعان. مۇردەنى كىلەمگە وراپ، ءۇيدىڭ كىرەبەرىس بولمەسىنە شىعارىپ قويعان، - دەدى پروكۋرور.
كەيىن تۇندە ناۋرىز مۇقانعاليەۆتى كومگەن شۇڭقىردى قايتا قازىپ، مەيرامگۇل قارابالينانىڭ مۇردەسىن سوندا سالعان.
ماقسوت قارابالينگە تيەسىلى 4 سيىر، 2 باسپاق، 4 بۇزاۋ، 17 قوي مەن 21 ەشكىنى ناۋرىز مۇقانعاليەۆتىڭ اتىنان ساتىپ جىبەرۋدى ماقسات ەتكەن.
- 2025-جىلدىڭ 13-قاراشا كۇنى جانگەلدين اۋىلىنىڭ تۇرعىنى 17 باس قويدى ساتىپ الاتىن بولىپ، 950 مىڭ تەڭگەنى ماقسوت قاراباليننىڭ بانك قوسىمشاسىنا اۋدارادى. تاعى ءبىر ازاماتقا 4 سيىردى 1 ميلليون تەڭگەگە ساتاتىنىن جازىپ، ۇسىنىس بىلدىرگەن. 10-جەلتوقساندا تەك 2 سيىردى 500 مىڭ تەڭگەگە الاتىنىن ايتقان، - دەدى پروكۋرور.
جالپى ماقسوت قارابالينگە 1 ميلليون 450 مىڭ تەڭگە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرىلگەن.
9-جەلتوقساندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاشكەنت قالاسىنا كاپلانبەك وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى ءوتىپ، ءبىر كۇننەن كەيىن تاشكەنت-كۋالا لۋمپۋر، كۋالا لۋمپۋر - بالي باعىتىنا ۇشىپ كەتكەن.
كەيىن ولار يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا قولعا ءتۇستى.
كۇدىكتىگە قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس (ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرۋ)، سونداي-اق مال ساتۋ، كارتالاردى جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا وسى كودەكستىڭ 188 جانە 190-باپتارى اياسىندا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان ەدى.