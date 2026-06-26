ۆەنەسۋەلاداعى جويقىن جەر سىلكىنىسى: ب ۇ ۇ الەم ەلدەرىن كومەككە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە جۇمىلۋعا ۇندەدى، دەپ حابارلايدى euronews.
ۆەنەسۋەلادا بولعان ەكى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن 188 ادام قازا تاۋىپ، 1500 دەن استامى جاراقات الدى. مىڭداعان ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا. بۇل تابيعي اپات ەلدەگى گۋمانيتارلىق داعدارىستى ودان ءارى ۋشىقتىردى. وسىعان بايلانىستى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى حالىقارالىق قاۋىمداستىققا شۇعىل ۇندەۋ جاسادى. ا ق ش، يسپانيا، كولۋمبيا جانە باسقا ءدا بىرقاتار مەملەكەت كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەندەرىن مالىمدەدى.
- ەلگە اۋىر زارداپ اكەلگەن جويقىن جەر سىلكىنىستەرىنەن كەيىن ۆەنەسۋەلا حالقىنا قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىگىمىزدى جۇمىلدىرىپ وتىرمىز، - دەدى ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق وپەراتسيالار جونىندەگى باسشىسى توم فلەتچەر ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسى (OCHA) تاراتقان مالىمدەمەدە.
ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بولعان ەكى جەر سىلكىنىسى ءبىر مينۋت ارالىقپەن تىركەلىپ، كوپتەگەن عيماراتتىڭ قيراۋىنا، ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ وشۋىنە جانە ەلدىڭ باستى اۋەجايىنىڭ جابىلۋىنا سەبەپ بولدى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، ونسىز دا كۇردەلى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايدا جۇمىس ىستەپ جاتقان توتەنشە جاعداي قىزمەتتەرى قاجەتتى رەسۋرستاردىڭ تاپشىلىعىنا تاپ بولعان.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇتقارۋشىلار ۇيىندىلەر استىنان ءتىرى قالعان ادامداردى ىزدەۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدا. ال ب ۇ ۇ-نىڭ گۋمانيتارلىق ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ باسقارماسى حالىقارالىق قالالىق ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ جاساقتارىنىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ جاتىر.
ۆەنەسۋەلا بيلىگى ەلدە توتەنشە جاعداي جاريالاپ، مەكتەپتەردەگى ساباقتاردى توقتاتتى. ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى ۋاقىتشا باسپانالار مەن گۋمانيتارلىق كومەك قابىلداۋ پۋنكتتەرى رەتىندە پايدالانىلادى.
جەر سىلكىنىسىنىڭ ءدۇمپۋى اسىرەسە كاراكاس قالاسىندا جانە فالكون سەكىلدى جاعالاۋداعى شتاتتاردا قاتتى سەزىلدى. بۇل وڭىرلەردە قۇلاعان عيماراتتاردىڭ استىندا ءالى دە ادامدار قالىپ قويعان. ب ۇ ۇ گۋمانيتارلىق ۇيىمدارعا حالىقارالىق قولداۋدى شۇعىل تۇردە كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، الداعى ساعاتتاردا قازا تاپقاندار سانى ءالى دە ارتۋى مۇمكىن.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەستىڭ تەلەۇندەۋىندە حابارلانعانداي، قازىرگى ۋاقىتتا ب ۇ ۇ سەرتيفيكاتتاعان قۇتقارۋ جاساقتارى ءتىرى قالعانداردى ىزدەۋگە كومەكتەسۋ ءۇشىن ەلگە اتتانادى.
يسپانيا مەن فرانتسيا ونداعان مامان جىبەرۋگە ۋادە بەرسە، گەرمانيا التى اسكەري-كولىك ۇشاعىن ءبولدى. ال شۆەيتساريا 80 ماماندى، سەگىز ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ ءيتىن جانە 18 توننا ارنايى تەحنيكانى مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك ۆەنەسۋەلاعا جونەلتۋ ءۇشىن جۇمىلدىردى.
نيدەرلاندتىڭ سىرتقى ساۋدا ءمينيسترى سوررد سوردسما ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جاساعىن جىبەرۋگە ارنالعان 2 ميلليون ەۋرو كولەمىندەگى كومەك پاكەتىن جاريالادى. چەحيا ءدا وز قۇتقارۋشىلار توبىنىڭ ۆەنەسۋەلاعا اتتانۋعا دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
حالىقارالىق قاۋىمداستىق ۆەنەسۋەلاعا قولداۋ ءبىلدىرىپ جاتىر
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا ءوز ەلىنىڭ اتىنان ۆەنەسۋەلا حالقىنا «تەرەڭ قايعىرا كوڭىل ايتتى».
- پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ۆەنەسۋەلاعا جەدەل تۇردە ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ توپتارىن، مەديتسينالىق رەسۋرستار مەن گۋمانيتارلىق كومەكتى جىبەرىپ جاتىر، - دەپ جازدى ماركو رۋبيو.
ءوز كەزەگىندە ريم پاپاسى لەۆ XIV ۆەنەسۋەلاعا 100 مىڭ ەۋرو كولەمىندە قارجىلاي كومەك ءبولدى. بۇل قاراجات قاسيەتتى تاقتىڭ قايىرىمدىلىق باستامالارىنا جاۋاپ بەرەتىن اپوستولدىق ەلەموزيناريا قورى ارقىلى اۋدارىلدى.
يسپانيا استاناسى مادريدتەن ەل ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى پەدرو سانچەس ۆەنەسۋەلا حالقىنا ءوزىنىڭ جانە بۇكىل يسپانيانىڭ تولىق قولداۋىن ءبىلدىردى. ول «جويقىن تۇنگى جەر سىلكىنىستەرىنەن كەيىن يسپان حالقىنىڭ ويى مەن تىلەگى زارداپ شەككەندەر مەن ولاردىڭ وتباسىلارىمەن بىرگە ەكەنىن» اتاپ ءوتتى.
كورشىلەس كولۋمبيانىڭ سايلانعان پرەزيدەنتى ابەلاردو دە لا ەسپريەليا دا X جەلىسىندە ۆەنەسۋەلا حالقىمەن ىنتىماقتا ەكەنىن جەتكىزدى.
- كولۋمبيا وسى قيىن ساتتە سىزدەرمەن بىرگە. ءبىز سىزدەردى جىلىلىقپەن، قۇرمەتپەن جانە ۇمىتپەن قولدايمىز. قازا تاپقاندار مەن ولاردىڭ وتباسىلارى ءۇشىن دۇعا ەتەمىن. قۇداي سىزدەردى جالعىز قالدىرمايدى، - دەدى ول.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون دا الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەسپەن سويلەسكەنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، فرانسيادان 85 ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ مامانىنان قۇرالعان توپ وڭتۇستىك امەريكا ەلىنە شۇعىل اتتاندىرىلىپ جاتىر.
- فرانسيا ەۋروپالىق سەرىكتەستەرىمەن بىرگە ۆەنەسۋەلا بيلىگىنىڭ سۇرانىسىنا سايكەس زارداپ شەككەن حالىققا قاجەتتى كومەكتى كورسەتۋگە دايىن، - دەپ جازدى ماكرون.
ءتىپتى ا ق ش پەن يزرايلمەن اسكەري قاقتىعىس جاعدايىنداعى يران دا ۆەنەسۋەلاعا كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باكاي ارنايى مالىمدەمەسىندە ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جانە گۋمانيتارلىق وپەراتسيالارعا قاجەتتى بارلىق كومەكتى ۇسىناتىنىن ايتىپ، ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتى مەن حالقىمەن ىنتىماقتا ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۆەنەسۋەلادا 7,1 بالدىق جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.