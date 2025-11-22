Silk Way Star گراند فينالىنىڭ تىكەلەي ەفيرى
قازاقپاراتتىڭ حابارلاۋىنشا، بۇگىن استانادا ازيانىڭ العاشقى ۆوكالدىق مەگا- جوباسى Silk Way Star فينالدىق شوۋى ءوتىپ جاتىر.
تىكەلەي ءەفيردى Jibek Joly جۇرگىزەدى. فينالدى ءازىربايجانداعى Space TV، تاجىكستانداعى Safina, قىرعىزستانداعى Muzyka جانە Madaniyat, موڭعولياداعى UBS جانە AIST Global, وزبەكستانداعى Zor TV جانە گرۋزياداعى Georgian Times ارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورۋگە بولادى.
Silk Way Star گراند فينالىنا كەلەسى ارتىستەر شىقتى:
ALEM (قازاقستان)؛
يازمين ازيز (مالايزيا؛
اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)؛
ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)؛
چجان حە سۋان (قىتاي)؛
سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا)؛
مادينابونۋ ادىلوۆا (وزبەكستان) .
Silk Way Star بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى. داۋىس بەرۋ silkwaystar.org سايتىندا تىكەلەي ەفير كەزىندە عانا جۇرگىزىلەدى، ونىڭ باستالۋى مەن اياقتالۋىن بايقاۋ جۇرگىزۋشىلەرى حابارلايدى.
شوۋعا داۋىس بەرۋ ەرەجەلەرى بارلىق قاتىسۋشىلار ءۇشىن ماكسيمالدى اشىقتىق پەن وبەكتيۆتىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن Eurovision سياقتى حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ ۇلگىسىنە نەگىزدەلىپ جاسالدى.
Silk Way Star ايماق ءۇشىن تەڭدەسسىز مۋزىكالىق شوۋ بولدى. جوبا 12 ەلدەن - قازاقستان، ءازىربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيادان تالانتتى ورىنداۋشىلاردىڭ باسىن قوستى.
ساراپشىلار جوبانىڭ مادەني ديپلوماتيا ءۇشىن ماڭىزدى قۇرال ەكەنىن اتاپ وتەدى. پلاتفورما ءارتۇرلى ەلدەردىڭ داستۇرلەرىن، تىلدەرىن جانە شىعارماشىلىق مەكتەپتەرىن بىرىكتىرەدى. كەيبىر ساراپشىلار Silk Way Star- دى Eurovision مەن سالىستىرىپ، ونىڭ اۋقىمىن، حالىقارالىق قامتۋىن جانە قاتىسۋشىلاردىڭ ارتۇرلىلىگىن اتاپ وتۋدە.
قاتىسۋشىلاردىڭ وزدەرى مۋزىكا مەن بىرلەسكەن شىعارماشىلىق حالىقتار مەن مادەنيەتتەر اراسىنداعى ديالوگتى ورناتۋعا كومەكتەسەتىنىن اتاپ وتەدى.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) اراسىنداعى كەلىسىم بويىنشا جۇزەگە اسىرىلۋدا.