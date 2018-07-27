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    09:33, 27 - شىلدە 2018 | GMT +6

    Shymkent avtokólikterine «17» nómiri berile bastady

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    SHYMKENT. QazAqparat - Shymkenttegi kólikterge 17-shi nómirlik belgisi berile bastady. Bul týraly «Azamattarǵa arnalǵan úkimet» memlekettik korporatsıasy» KE AQ Túrkistan oblysy boıynsha fılıalynyń baspasóz qyzmeti málimet taratty, dep habarlaıdy QazAqparat.

    «17» sandyq belgilik nómirdiń alǵashqy ıeleri avtokólikterin mamandandyrylǵan HQO-da rásimdeýde. Olarǵa Shymkenttiń 8 HQO-symen birge, memlekettik korporatsıanyń 25 front-ofısi qyzmet kórsetedi. Solardyń biri - avtokólik quraldaryn tirkeý jáne júrgizýshi kýáligin berý memelkettik qyzmet túrlerin kórsetetin mamandyrylǵan ortalyq. Odan bólek, avtojúrgizýshiler kólikterin Túrkistan jáne Saıram aýdandaryndaǵy mamandandyrylǵan HQO sektory arqyly tirkeýine bolady», - delingen «Azamattarǵa arnalǵan úkimet» memlekettik korporatsıasy» KE AQ Túrkistan oblysy boıynsha fılıalynyń baspasóz qyzmeti taratqan habarlamada.

    Eske sala keteıik, buryn Shymkent qalasynyń avtokólikterine «17» memlekettik nómiri berilip, júrgizýshi kýálikterine «Y» lıteri basylatyndyǵy týraly habarlanǵan bolatyn.

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    Jan`a a`lipbi` سىناق نۇسقاسى : Jan`a A`lipbi`
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