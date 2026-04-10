سۋداندا گۋمانيتارلىق جاعداي قيىنداپ بارادى
استانا. قازاقپارات - 2023-جىلدىڭ ساۋىرىندە باستالعان سۋدانداعى سوعىس الەمدەگى ەڭ جىلدام ۋشىعىپ بارا جاتقان گۋمانيتارلىق داعدارىستاردىڭ بىرىنە اينالدى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.
Humanity Inclusion ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، بەيبىت تۇرعىنداردىڭ، اسىرەسە مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ جاعدايى اسا كۇردەلى دەڭگەيگە جەتكەن.
قاقتىعىس سالدارىنان 11,6 ميلليوننان استام ادام بوسقىنعا اينالعان، ال 33 ميلليوننان استامى گۋمانيتارلىق كومەككە مۇقتاج. سونىمەن قاتار شامامەن 3 ميلليون ادام، نەگىزىنەن ۇرىس قيمىلدارىنىڭ قارقىنى باسەڭدەگەن وڭىرلەرگە، ءوز ۇيلەرىنە قايتا ورالعان.
سۋدان حالقىنىڭ شامامەن 16 پايىزى نەمەسە 4,6 ميلليون ادام مۇگەدەكتىگى بار جاندار ساناتىنا جاتادى. ولاردىڭ جاعدايى ەۆاكۋاتسياداعى قيىندىقتار، كومەكتىڭ جوقتىعى جانە زورلىق- زومبىلىقتان قورعانۋ مۇمكىندىگىنىڭ تومەندىگى سالدارىنان ودان ءارى كۇردەلەنە تۇسكەن. بۇعان قوسا، ۇيلەرىنە ورالۋ پروتسەسى مينالار مەن باسقا دا جارىلعىش زاتتاردىڭ قاۋپىنە بايلانىستى قيىنداپ وتىر.
وسىعان دەيىن بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى سۋدانداعى جەدەل ارەكەت ەتۋ كۇشتەرىنىڭ كومانديرلەرىنە سانكتسيا سالعان بولاتىن.