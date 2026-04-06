ساياسات تانۋشى قازاق تاريحىنداعى باستى ولقىلىقتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ساياساتتانۋشى دانيار اشىمبايەۆ وتاندىق تاريح عىلىمىندا ەكونوميكالىق تاريحتىڭ مۇلدەم زەرتتەلمەگەنىن ايتىپ، ەجەلگى مادەنيەتتەردىڭ قاي ۇلتقا تيەسىلى ەكەنىن ءدوپ باسىپ ايتۋ نەگە مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Politico.kz.
ساياسات تانۋشىنىڭ پىكىرىنشە ءبىزدىڭ تاريح عىلىمىنداعى ەڭ ۇلكەن ولقىلىقتاردىڭ ءبىرى ەكونوميكالىق، قۇقىقتىق جانە مادەني تاريحتىڭ جوقتىعى بولىپ سانالادى. مۇنىڭ ورنىنا ەتنوستىق تاريح كوبىرەك تانىمال بولعانىمەن وندا تەك رۋلاردى ەجەلگى حالىقتاردىڭ جالعاسى رەتىندە قاراستىراتىن وتە قاراپايىم سىزبا قولدانىلادى.
كوشپەلى رۋلاردىڭ تاريحىندا باسقا تايپالاردىڭ وكىلدەرى بىرىگىپ كەتكەن كەزدەر كوپ بولعاندىقتان ولار وتە تۇراقسىز قۇرىلىم سانالادى. شەجىرەنى زەرتتەۋ مەن اقساقالداردىڭ اڭگىمەسى بۇل تەك گەنەتيكالىق بايلانىس ەمەس، باسقا توپتاردى ءوز ىشىنە قابىلداعان الەۋمەتتىك قۇرىلىم ەكەنىن كورسەتەدى. سوندىقتان ەجەلگى قوعامداردىڭ ەتنوستىق تيەسىلىلىگىن ناقتى انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس، سەبەبى ەتنوس ۇعىمىنىڭ ءوزى بەرتىن كەلە پايدا بولعان.
سوڭعى كەزدەرى بۇل سالاعا تاريحي كورىنىس جاساعىسى كەلەتىن گەنەتيكتەر كوپتەپ ارالاسا باستادى. الايدا ءتىل، ءدىن جانە مەنتاليتەت سياقتى بەلگىلەر گەنەتيكامەن ولشەنبەيتىن الەۋمەتتىك فاكتورلار ەكەنىن ەسكەرۋ قاجەت. ءبىزدىڭ ايماقتا 2 ناسىلدىك تيپ، 3 نەمەسە 4 تىلدىك توپ پەن شارۋاشىلىق تۇرلەرى ارالاسىپ كەتكەندىكتەن ونى ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋ وتە قيىن. ونىڭ ۇستىنە قازىرگى ەتنوستىق سانا نەگىزىنەن كەڭەستىك مودەرنيزاتسيانىڭ، ۇلت قۇرۋ مەن الەۋمەتتىك مادەني ترانسفورماتسيانىڭ جەمىسى بولىپ تابىلادى.
«20-عاسىرداعى ەتنوس قۇرۋ ءىسى الەۋمەتتىك جانە مەملەكەتتىك قۇرىلىمنىڭ باستى باعىتىنا اينالىپ، ادامداردىڭ دۇنيەتانىمىن وزگەرتتى. تاريحتان كەز كەلگەن نارسەنى كورۋگە بولادى، ءبىراق ونىڭ ناقتى شىندىققا قانشالىقتى ساي كەلەتىنى بولەك ماسەلە»، - دەپ جازدى دانيار اشىمبايەۆ.