ساۋساعى ۇزىن ەر ادامداردىڭ ميى كوپ بولادى - ۇلى بريتانيا عالىمدارى
ۇلى بريتانياداعى سۋونسي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى جاڭا تۋعان سابيلەردىڭ ساۋساعىنىڭ ۇزىندىعى مەن ميىنىڭ كولەمى اراسىندا بايلانىس بارىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى انا قۇرساعىنداعى گورموندىق ورتا ادام ينتەللەكتىنىڭ ەۆوليۋتسياسىندا شەشۋشى ءرول اتقارعان دەگەن «ەستروگەندەنگەن مايمىل» گيپوتەزاسىن راستايدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ادام ەۆوليۋتسياسى مي كولەمىنىڭ ۇلعايۋىمەن تىعىز بايلانىستى. جاڭا زەرتتەۋ بۇل ۇدەرىستىڭ ۇرىققا اسەر ەتەتىن ەستروگەن دەڭگەيىنە تاۋەلدى بولعانىن كورسەتەدى. عالىمدار ءۇشىن توسىن قاراپايىم اناتوميالىق بەلگى ساۋساق ۇزىندىعى بولدى. زەرتتەۋ Early Human Development جۋرنالىندا جاريالاندى.
ساۋساق يندەكسىن (2D:4D سۇق ساۋساق پەن شىلدىر شۇمەكتىڭ اراقاتىناسى) زەرتتەۋمەن كوپتەن بەرى اينالىسىپ جۇرگەن پروفەسسور دجون مەننينگتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كورسەتكىش جۇكتىلىكتىڭ العاشقى تريمەسترىندەگى گورموندىق تەپە-تەڭدىكتى كورسەتەدى. ەگەر سۇق ساۋساق شىلدىر شۇمەكتەن ۇزىن بولسا، بۇل ەستروگەن دەڭگەيىنىڭ تەستوستەرونعا قاراعاندا جوعارى ەكەنىن بىلدىرەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار 225 جاڭا تۋعان بالانىڭ (100 ۇل، 125 قىز) ساۋساق ۇزىندىعى مەن باسىن ولشەگەن. ناتيجەسىندە ۇل بالالاردا پرەناتالدىق ەستروگەن دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولۋى باس كولەمىنىڭ، دەمەك مي كولەمىنىڭ ۇلكەن بولۋىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى. ال قىز بالالاردا مۇنداي بايلانىس بايقالماعان.
عالىمدار ەۆوليۋتسيا بارىسىندا ۇلكەن ميعا دەگەن قاجەتتىلىك ەر ادامداردىڭ فيزيكالىق توزىمدىلىگىنىڭ بەلگىلى ءبىر دارەجەدە تومەندەۋىنە جانە كەيبىر اۋرۋلاردىڭ جيىلەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى. سوعان قاراماستان، ينتەللەكتىنىڭ دامۋى بۇل السىزدىكتەردى وتەپ، ادامنىڭ ءتۇر رەتىندە ساقتالۋىنا مۇمكىندىك بەرگەن.
