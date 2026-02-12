سارا نازاربايەۆعا قاتىستى تىڭ دەرەك شىقتى
استانا. KAZINFORM - تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي سارا نازاربايەۆانىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سارا نازاربايەۆا 2025-جىلعى ساۋىردەن باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينا ورتالىعىنىڭ الماتى قالاسىنداعى ۇلتتىق گوسپيتالىندە ەمدەلگەن.
«سول كەزەڭدە ول اۋىر ميوكارد ينفاركتىن باستان كەشىردى. دارىگەرلەر ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان اۋىر قانت ديابەتى مەن ۇدەمەلى، سوزىلمالى بۇيرەك جەتكىلىكسىزدىگى اياسىندا دامىعان جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋىن، جۇرەك جانە وكپە جەتكىلىكسىزدىگىن انىقتادى. سارا نازاربايەۆا ۇزاق ۋاقىت بويى وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ، جاساندى بۇيرەك اپپاراتتارىنا قوسىلدى»، - دەدى ايدوس ۇكىباي.
بيىل قاڭتاردا سارا نازاربايەۆانىڭ جاعدايى تۇراقتالۋىنا بايلانىستى ستاتسيونارلىق ەمدەۋ كەزەڭى اياقتالعان.
«قازىر سارا الپىس قىزى الماتى قالاسىندا ءۇي جاعدايىندا دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا»، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلى 5-مامىردا سارا نازاربايەۆا اۋىر حالدە جاتقانى بەلگىلى بولدى. كەيىنىرەك سارا نازاربايەۆا قايتىس بولعانى تۋرالى جالعان اقپارات تارادى.
2026-جىلى قاڭتاردا سارا نازاربايەۆا اۋرۋحانادان شىعارىلدى.
سارا نازاربايەۆا تۋرالى نە بەلگىلى؟
سارا نازاربايەۆا 1941-جىلى 12-اقپاندا قاراعاندى وبلىسى بۇقار جىراۋ اۋدانىنىڭ قىزىلجار اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ينجەنەر-ەكونوميست ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم العان. ءوز تەگى - قوناقايەۆا.
1962-جىلى سارا نازاربايەۆا نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا تۇرمىسقا شىقتى. اراعا ءبىر جىل سالىپ داريعا ەسىمدى قىزدى دۇنيەگە اكەلدى. كوپ ۇزاماي دينارا مەن ءاليا نازاربايەۆا دۇنيەگە كەلدى.
تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى جىلدارىندا سارا الپىس قىزى قوعامدىق جۇمىستاردا بەلسەندى بولدى. 1992-جىلى «بوبەك» قورىن اشتى. كەيىن «SOS كيندەردورف» بالالار اۋىلىن اشقان.
«SOS كيندەردورف» حالىقارالىق قورىنىڭ التىن مەدالىمەن، يۋنيسەف ارنايى سىيلىعىمەن، شىڭعىس ايتماتوۆ اتىنداعى التىن مەدالمەن جانە قازاقستاننىڭ ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتالعان. سونداي-اق، بۇكىلالەمدىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ يحسان دوگراماچي اتىنداعى حالىقارالىق جۇلدەسى جانە «قۇرمانجان داتقا»، Unity حالىقارالىق جۇلدەسىنە يە بولعان.