سارا نازاربايەۆا اۋرۋحانادان شىقتى
الماتى. KAZINFORM - ۇلتتىق گوسپيتالدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سارا نازاربايەۆانىڭ مەديتسينالىق مەكەمەدەن شىعارىلعانىن راستادى.
مەكەمە وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سارا نازاربايەۆا ۇلتتىق گوسپيتالدە ەم قابىلداعان. ول 2026 -جىلى قاڭتار ايىندا امبۋلاتورلىق ەم قابىلداۋ ءۇشىن اۋرۋحانادان شىعارىلعان.
سونىمەن قاتار مەكەمەنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وزگە مالىمەتتەردىڭ جاريا ەتىلمەيتىنىن مالىمدەدى.
- دەنساۋلىق جاعدايى، دياگنوزى، ەمدەۋ ادىستەرى مەن ناتيجەلەرى تۋرالى اقپارات قازاقستان رەسپۋبليكاسى «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكسىنىڭ 273-بابىنا سايكەس دارىگەرلىك قۇپيا بولىپ ەسەپتەلەدى جانە جاريا ەتىلمەيدى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق گوسپيتالدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى Kazinform تىلشىسىنە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ب ا ق- تا سارا نازاربايەۆانىڭ دەنساۋلىعى تۋرالى تاراعان اقپاراتقا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.
- سارا الپىس قىزى نازاربايەۆا ءساۋىر ايىنان باستاپ الماتى قالاسىنداعى پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنا قاراستى ۇلتتىق گوسپيتالدە ەم قابىلداپ كەلەدى. بارلىق مەديتسينالىق شارا بەكىتىلگەن ستاندارتتارعا ساي جانە وتاندىق مامانداردىڭ باقىلاۋىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى ايدوس ۇكىباي سول كەزدە.