سانجار ءادىلوۆ پوليتسياعا شابۋىل جاساۋ فاكتىلەرىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى مۇنداي جاعدايدا قىلمىستىق كودەكستىڭ 380-بابى، ياعني «بيلىك وكىلىنە قاتىستى قورقىتۋ نەمەسە كۇش كورسەتۋ ارەكەتتەرى» بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ايتادى.
- قوستانايدا 380-باپتىڭ، 6-ءبولىمى بويىنشا ءۇش كۇدىكتى ۇستالدى. اتىراۋدا جانە وسكەمەندە دە كۇدىكتىلەر وسىنداي ايىپپەن قۇرىقتالدى. اتالعان ەكى قالادا پوليتسەيلەر قىزمەت بارىسىندا سوققىعا جىعىلدى. ال قوستانايدا ءتارتىپ ساقشىسى ازاماتتارعا قىزمەتىنەن تىس ۋاقىتتا ەسكەرتۋ جاساپ، شابۋىلعا ۇشىراعان. كۇدىكتى ۇستالدى. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ءادىلوۆ.
پوليتسەيلەردى ساباعاندار سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الىندى.
سونداي-اق ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جۇرتتىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە دەگەن كوزقاراسى جونىندە ايتتى.
- پوليتسيا جۇمىسىنا قاتىستى حالىق وڭ پىكىردە. قوعام «زاڭ مەن ءتارتىپ» يدەولوگياسىن تولىقتاي قولداپ وتىر. بۇل ۇستانىمنىڭ نەگىگزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جانە اشۋ. اتاپ وتكىمىز كەلەتىن جايت - ەلدە قۇقىقتىق مادەنيەت جوعارى دەڭگەيدە. پوليتسەيلەرگە قارسى كۇش قولدانۋ بويىنشا بىرەن-ساران فاكتى تىركەلىپ، كۇدىكتىلەر قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. جالپى، بارلىق ىستە سوڭعى نۇكتەنى سوت تورەلىگى قويادى، - دەدى ول.
