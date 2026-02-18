ساناە تاكايچي جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى قىزمەتىنە قايتا سايلاندى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى، 18-اقپاندا بيلىكتەگى ليبەرال-دەموكراتيالىق پارتيانىڭ (ل د پ) جەتەكشىسى ساناە تاكايچي جاپونيا پارلامەنتىنىڭ نەگىزگى تومەنگى پالاتاسىندا وتكەن داۋىس بەرۋ كەزىندە پرەمەر-مينيستر بولىپ قايتا سايلاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇگىن تاكايچي ءوزىنىڭ جاڭا كابينەتىنىڭ تاعايىندالۋى تۋرالى جاريالاۋى ءتيىس. ونىڭ بارلىق مينيسترلەرى ءوز قىزمەتتەرىن ساقتاپ قالادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
سارسەنبى كۇنى كەشكە پرەمەر-مينيستر ءوزىنىڭ «جاۋاپتى، ءبىراق اگرەسسيۆتى» فيسكالدىق ساياساتىن جانە سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە ل د پ ۋادە ەتكەن ازىق-تۇلىك تۇتىنۋ سالىعىن ەكى جىلعا توقتاتا تۇرۋ جوسپارىن ءتۇسىندىرۋ ءۇشىن باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزەدى.
- بۇدان باسقا، كونسەرۆاتيۆتى ساياسي ۇستانىمى مەن قاۋىپسىزدىككە قاتىستى قاتال كوزقاراستارىمەن تانىمال تاكايچي ل د پ-نىڭ ۇزاق مەرزىمدى ماقساتى بولىپ تابىلاتىن كونستيتۋتسيالىق تۇزەتۋلەر بويىنشا جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى، - دەپ جازدى Kyodo.
الايدا باس زاڭدى قايتا قاراۋ ءۇشىن قاتاڭ پروتسەدۋرالىق تالاپتار ورناتىلعان: ۇسىنىستاردى ولار ۇلتتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلماس بۇرىن پارلامەنتتىڭ ەكى پالاتاسى دەپۋتاتتارىنىڭ ۇشتەن ەكى بولىگى قولداۋى كەرەك.
ەسكە سالا كەتسەك، قاڭتار ايىندا جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى پارلامەنتتىڭ كەزەكتى سەسسياسىنىڭ باسىندا جاپونيا پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسى - وكىلدەر پالاتاسىن تاراتتى.
اقپان ايىنىڭ باسىندا پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي باسقاراتىن جاپونيانىڭ بيلەۋشى ليبەرال-دەموكراتيالىق پارتياسى (ل د پ) پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىنا كەزەكتەن تىس سايلاۋدا 465 داۋىستىڭ ۇشتەن ەكىسىن يەلەنىپ، تاريحي جەڭىسكە جەتتى.