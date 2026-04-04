ساموكات وپەراتورلارىنا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ەلەكتروساموكاتتاردى پايدالانۋ سالاسىنا قاتىستى جاڭا تالاپتار ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى استانا قالاسى كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ماحامبەت تولەشوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىن زاڭناماداعى وزگەرىستەرگە سايكەس، اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە جاڭا نورما ەنگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، كودەكستىڭ 619-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس، باسقارۋ قۇقىعى جوق ازاماتتارعا ەلەكتروساموكات ۇسىنعان پروكات وپەراتورلارى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
- 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ ا ق ب ت ك-نىڭ 619-بابىنىڭ 2-تارماعى كۇشىنە ەنەدى. بۇل نورماعا سايكەس، باسقارۋ قۇقىعى جوق تۇلعالارعا ەلەكتروساموكات ۇسىنعان وپەراتورلارعا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەدى. سونىمەن قاتار پروكات وپەراتورلارىنىڭ قىزمەتىنە باقىلاۋ كۇشەيتىلىپ، ەلەكتروساموكاتتارعا مىندەتتى تىركەۋ نومىرلەرىن بەرۋ جانە ولاردى ەسەپكە الۋ تالاپتارى ەنگىزىلەدى، - دەدى سپيكەر.
سونداي-اق، ول وپەراتورلاردىڭ ازاماتتىق- قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىگىن مىندەتتى ساقتاندىرۋ قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەلەكتروساموكات وپەراتورلارى تىركەۋ ەسەبىن جۇرگىزۋگە، نومىرلىك بەلگىلەردى بەرۋگە جانە ولاردى ءتيىستى ورىندارعا ورنالاستىرۋعا مىندەتتى بولادى. تىركەۋ نومىرلەرى ساموكاتتىڭ ارتقى بولىگىندە جانە الدىڭعى تىرەگىنىڭ ەكى جاعىندا ورنالاسۋى ءتيىس، - دەدى ماحامبەت تولەشوۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا «سەرگەك» جۇيەسىمەن بىرلەسىپ، تىركەۋ نومىرلەرىن تانۋ جانە قۇقىقبۇزۋشىلاردى اۆتوماتتى تۇردە جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن سايكەستەندىرۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋ قۇقىقبۇزۋشىلاردى ءتيىمدى انىقتاۋعا، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋعا جانە پايدالانۋشىلاردىڭ ءتارتىبىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ تۇيىندەدى سپيكەر.