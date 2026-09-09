دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بالالارعا ارنالعان فاستفۋد جارناماسىن شەكتەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قۇرامىندا قانت، تۇز، قانىققان جانە ترانسمايلار مولشەرى جوعارى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ، ونىڭ ىشىندە فاستفۋد پەن ءتاتتى سۋسىنداردىڭ بالالارعا باعىتتالعان جارناماسىن شەكتەۋ بويىنشا زاڭنامالىق ۇسىنىستار ازىرلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە فاستفۋدتىڭ اگرەسسيۆتى جارناماسى ماسەلەسىن قاراستىرۋدى تاپسىرعان بولاتىن. ول مۇنداي جارنامانىڭ زياندى ادەتتەردىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەتىنىن، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ارتتىراتىنىن جانە ەلدىڭ ەڭبەك الەۋەتىنە كەرى اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
زاڭنامالىق باستامالاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - بالالاردىڭ تاعامدىق تالعامىنا ماركەتينگتىك ىقپالدى ازايتۋ جانە ەرتە جاستان باستاپ دۇرىس تاماقتانۋ ادەتتەرىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتۋ.
ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ جارناماسى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى. ولار جارقىن قاپتاماعا، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن بلوگەرلەر ارقىلى جارنامالاۋعا جانە باسقا دا ماركەتينگتىك قۇرالدارعا كوبىرەك بەيىم كەلەدى.
«مينيسترلىك قۇرامىندا تۇز، قانت، قانىققان جانە ترانسمايلار مولشەرى جوعارى تاماق ونىمدەرىنىڭ جارناماسىن تەلە-جانە راديولاردا، الەۋمەتتىك جەلىلەردە، سىرتقى جارناما قۇرالدارىندا شەكتەۋ بويىنشا زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندە ۇسىنىستار ازىرلەدى. اتالعان ۇسىنىستاردى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا وسى شەكتەۋلەردىڭ رەتتەۋشىلىك اسەرىن تالداۋدى ازىرلەۋ جۇمىستارى باستالدى»،- دەدى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق كومەكتى ۇيىمداستىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى گۇلنار سارسەمبايەۆا اپپاراتتىق كەڭەستە سويلەگەن سوزىندە.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، 6- 9 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ %23 ىندا ارتىق دەنە سالماعى بار، ال %6 ى سەمىزدىككە شالدىققان. سونىمەن قاتار جاسوسپىرىمدەردىڭ %17,5 ى ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى اپتا سايىن تۇتىنادى.
زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى ۇسىنىستار حالىقارالىق تاجىريبە مەن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىمدارىن ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەندى.
قازاقستاندا دۇرىس تاماقتانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شارا قازىردىڭ وزىندە جۇزەگە اسىرىلۋدا. 21 جاسقا تولماعان ادامدارعا ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى ساتۋعا تىيىم سالىنعان. 2025-جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جاڭا تاماقتانۋ ستاندارتى قولدانىسقا ەنگىزىلدى. ول راتسيونداعى قانت پەن تۇز مولشەرىن ازايتۋدى، سونداي-اق كوكونىستەر، جەمىستەر جانە ءسۇت ونىمدەرىنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋدى كوزدەيدى.
وڭىرلەرگە پروفيلاكتيكالىق جۇمىستى كۇشەيتۋ جانە بالالار مەن اتا-انالارعا دۇرىس تاماقتانۋ قاعيدالارى تۋرالى اقپارات بەرۋدى ارتتىرۋ تاپسىرىلدى.
ۇسىنىلىپ وتىرعان شارالار جەكەلەگەن ونىمدەرگە تىيىم سالۋعا ەمەس، ولاردىڭ بالالار اراسىندا ناسيحاتتالۋىن شەكتەۋگە جانە دۇرىس تاڭداۋ جاساۋعا قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.