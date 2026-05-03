ساكەن بيبوسىنوۆ تيتۋل ءۇشىن قاشان جۇدىرىقتاساتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - بوكستان اۋەسقويلار اراسىنداعى ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى جانە وليمپيادانىڭ قولا جۇلدەگەرى ساكەن بيبوسىنوۆ WBA Asia تيتۋلى ءۇشىن جۇدىرىقتاسادى، - دەپ حابارلايدى Saikou Lush پروموۋشەنى.
28 جاستاعى قازاقستاندىقتىڭ قارسىلاسى يندونەزيانىڭ جەڭىلمەگەن بوكسشىسى سۋريا دحارما (4-0، 4 ك و) بولماق.
جەكپە-جەك 23-مامىردا بىشكەكتە (قىرعىزستان) وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇل جەكپە- جەك باستاپقىدا 17-ساۋىردە وتۋگە ءتيىس ەدى، الايدا جاپونيالىق پروموۋشەن تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى كەزدەسۋدى كەيىنگە شەگەردى.
قازاقستاندىق چەمپيون ءۇشىن بۇل تيتۋل كاسىپقوي بوكستاعى العاشقى بەلبەۋى بولۋى مۇمكىن. بۇعان دەيىن بيبوسىنوۆ كاسىپقوي رينگتەگى دەبيۋتىن مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسپەن باستاپ، كەيىن تاعى ءبىر جەڭىسكە جەتكەن بولاتىن.
«بۇل - وتە ماڭىزدى جەكپە-جەك. تيتۋل ءۇشىن مەنىڭ العاشقى كەزدەسۋىم. وسىنداي مۇمكىندىك بەرگەنى ءۇشىن پروموۋتەرلەرگە العىس ايتقىم كەلەدى. بۇعان كوپتەن بەرى دايىندالدىم جانە جەڭىسكە جەتىپ، جانكۇيەرلەردى قۋانتۋ ءۇشىن ءجۇز پايىز دايىن بولعىم كەلەدى. سۋريا دحارما - وتە مىقتى قارسىلاس. ونىڭ جەكپە-جەكتەرىن كوردىم. مەن دە جاقسى دايىندىقپەن كەلەمىن، بارلىعىن جەڭىسپەن قۋانتقىم كەلەدى»، - دەدى ساكەن جانكۇيەرلەرىنە جولداعان ۆيدەوۇندەۋىندە.
ەسكە سالايىق، ساكەن بيبوسىنوۆ - قازاقستانداعى قازىرگى ەڭ اتاقتى بوكسشىلاردىڭ ءبىرى. ونىڭ ەنشىسىندە الەم چەمپيوناتىنىڭ ەكى التىنى (2021، 2025)، توكيو وليمپياداسىنىڭ قولاسى (2020) جانە ازيا چەمپيوناتىنىڭ ءۇش مەدالى (2021، 2022) بار.