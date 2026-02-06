ساۋد ارابياسىندا تۇيەگە ارنالعان پاسپورت ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسى كورولدىگىندە ەلدىڭ ماڭىزدى مادەني-ەكونوميكالىق رەسۋرستارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن تۇيەلەردى ءتيىمدى رەتتەۋ جانە باسقارۋ ماقساتىندا رەسمي تۇيە پاسپورتىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كورولدىكتىڭ قورشاعان ورتا، سۋ رەسۋرستارى جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما مەنشىك قۇقىعىن باقىلاۋدى جاقسارتۋعا، سونداي-اق ورتالىقتاندىرىلعان ءارى سەنىمدى دەرەكقور قۇرۋ ارقىلى سالانىڭ ونىمدىلىگى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تۇيە پاسپورتى جانۋار تۋرالى مالىمەتتەردى، ونىڭ تۇقىمىن، يەسىن جانە العان ۆاكسيناتسيالارىن قامتيدى.
قۇجات تۇيەنى تاسىمالداۋ جانە ساتۋ كەزىندە رەسمي قۇجات رەتىندە پايدالانىلىپ، مەنشىك يەسىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا ءارى يەسىن انىقتاۋدى جەڭىلدەتۋگە سەپ بولادى.
Gulf News باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى ساۋد ارابياسىنداعى مادەني مۇرانىڭ سيمۆولى سانالاتىن تۇيەلەردىڭ سانى شامامەن 2,2 ميلليونعا جەتكەن. ەلدە جىل سايىن مىڭداعان قاتىسۋشىنى جينايتىن ءىرى سپورتتىق-مادەني شارا - كورول ابدۋلازيز اتىنداعى تۇيەلەر فەستيۆالى وتەدى.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسى شەتەلدىكتەر ءۇشىن كاپيتال مەن جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىن اشاتىنى حابارلانعان ەدى.