ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:24, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    سابىرجان اققالىقوۆ موڭعولياداعى ازيا چەمپيوناتىندا التىن الدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى سابىرجان اققالىقوۆ موڭعوليانىڭ ۇلان- باتىر قالاسىندا وتكەن ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا جەڭىسكە جەتتى.

    Sabyrzhan grads second gold for Kazakhstan at Asian Boxing Championships
    Photo credit: NOC RK

    وتانداسىمىز 75 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە وزبەكستاندىق جاۆوحير ابدۋراحيموۆپەن جۇدىرىقتاستى.

    ءبىرىنشى راۋندتا سابىرجان 4:1 ەسەبىمەن العا شىقتى. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى راۋندتاردا دا باسىمدىعىن ساقتاپ، تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە قول جەتكىزدى.

    ەندى ەل قۇراماسىنان 8-جۇپتا نۇربەك ورالباي (85 كەلى) وزبەكستاندىق جاسۋربەك يۋلدوشيەۆپەن شارشى الاڭعا شىعادى. سونداي-اق 10 جۇپتا ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) قىتايلىق دانابەك بايكەنجەمەن كەزدەسەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلىگە دەيىن) التىن السا، تورەحان سابىرحان (70 كەلىگە دەيىن) كۇمىستەن القا تاقتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
