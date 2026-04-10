سابىرجان اققالىقوۆ موڭعولياداعى ازيا چەمپيوناتىندا التىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكسشى سابىرجان اققالىقوۆ موڭعوليانىڭ ۇلان- باتىر قالاسىندا وتكەن ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا جەڭىسكە جەتتى.
وتانداسىمىز 75 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە وزبەكستاندىق جاۆوحير ابدۋراحيموۆپەن جۇدىرىقتاستى.
ءبىرىنشى راۋندتا سابىرجان 4:1 ەسەبىمەن العا شىقتى. ەكىنشى جانە ءۇشىنشى راۋندتاردا دا باسىمدىعىن ساقتاپ، تورەشىلەردىڭ شەشىمىمەن 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە قول جەتكىزدى.
ەندى ەل قۇراماسىنان 8-جۇپتا نۇربەك ورالباي (85 كەلى) وزبەكستاندىق جاسۋربەك يۋلدوشيەۆپەن شارشى الاڭعا شىعادى. سونداي-اق 10 جۇپتا ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) قىتايلىق دانابەك بايكەنجەمەن كەزدەسەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلىگە دەيىن) التىن السا، تورەحان سابىرحان (70 كەلىگە دەيىن) كۇمىستەن القا تاقتى.