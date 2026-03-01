ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:16, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    س ءى م قازاقستاندىقتاردى ەسكالاتسيا ايماقتارىنان شىعارۋ باعىتتارىن پىسىقتاپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى اسكەري-ساياسي جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى جاعدايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە شەت مەملەكەتتەردىڭ بيلىك قۇرىلىمدارىمەن تاۋلىك بويى ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتۋدە.

    ا
    Фото: СІМ

    قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشىرىلدى جانە وتانداستارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىلۋدە. ءوڭىر ەلدەرىندە سونداي-اق ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردىڭ تىزىمدەرى وزەكتەندىرىلۋدە. مەسسەندجەرلەردە جەدەل چاتتار قۇرىلىپ، وتانداستاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىراتىن سۇراقتارعا جاۋاپتار جانە ەلدەگى جاعداي تۋرالى اقپارات جانە ءتيىستى ۇسىنىستار بەرىلىپ جاتىر.

    ق ر س ءى م- دە جانە شەتەلدەگى مەكەمەلەرىندە شۇعىل بايلانىس جەلىلەرى اشىلدى. قاقتىعىس ايماعىندا جۇرگەن ازاماتتارىمىزدىڭ سانى تۋرالى اقپارات قۇرۋ جالعاسۋدا. بۇل رەتتە ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردىڭ ناقتى سانىن اتاۋ قيىن ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون.

    ق ر ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۋريستىك كومپانيالارمەن بىرلەسە، اۋەجايلار مەن ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردى ورنالاستىرۋ ماسەلەلەرىندە قولداۋ كورسەتۋدە.

    ق ر ازاماتتارىن قاقتىعىس ايماعىنان شىعارۋ بويىنشا شارالار مەن باعىتتار پىسىقتالۋدا. قوسىمشا تۇسىندىرمەلەر مينيسترلىك پەن شەتەلدەگى مەكەمەلەردىڭ رەسمي رەسۋرستارى ارقىلى، سونداي-اق Kaspi Travel قوسىمشاسى ارقىلى جىبەرىلەتىن حابارلامالار ارقىلى جەتكىزىلەتىن بولادى.

    - ازاماتتاردى سابىر ساقتاۋعا، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ تالاپتارى مەن ۇسىنىمدارىن ساقتاۋعا، قاتەرلى ايماقتاردان اۋلاق بولۋعا، سونداي-اق ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەرگە تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى اراسىندا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.

    - قوسىمشا اقپارات تۇسكەن جاعدايدا ءتيىستى مالىمەت جەدەل تۇردە جاريالاناتىن بولادى. وسىعان بايلانىستى ق ر س ءى م مەن شەتەلدەگى مەكەمەلەرىنىڭ رەسمي رەسۋرستارىنداعى حابارلامالاردى مۇقيات قاداعالاۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.

    ايتا كەتەلىك ق ر يرانداعى ەلشىلىگى شۇعىل بايلانىس ءتارتىبى مەن ەلدەن كەتۋ مۇمكىندىكتەرىن تۇسىندىرگەن ەدى.

