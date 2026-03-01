س ءى م قازاقستاندىقتاردى ەسكالاتسيا ايماقتارىنان شىعارۋ باعىتتارىن پىسىقتاپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى اسكەري-ساياسي جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋى جاعدايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە شەت مەملەكەتتەردىڭ بيلىك قۇرىلىمدارىمەن تاۋلىك بويى ءوزارا ءىس-قيمىلدى قامتاماسىز ەتۋدە.
قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشىرىلدى جانە وتانداستارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتىلۋدە. ءوڭىر ەلدەرىندە سونداي-اق ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردىڭ تىزىمدەرى وزەكتەندىرىلۋدە. مەسسەندجەرلەردە جەدەل چاتتار قۇرىلىپ، وتانداستاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىراتىن سۇراقتارعا جاۋاپتار جانە ەلدەگى جاعداي تۋرالى اقپارات جانە ءتيىستى ۇسىنىستار بەرىلىپ جاتىر.
ق ر س ءى م- دە جانە شەتەلدەگى مەكەمەلەرىندە شۇعىل بايلانىس جەلىلەرى اشىلدى. قاقتىعىس ايماعىندا جۇرگەن ازاماتتارىمىزدىڭ سانى تۋرالى اقپارات قۇرۋ جالعاسۋدا. بۇل رەتتە ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردىڭ ناقتى سانىن اتاۋ قيىن ەكەنىن اتاپ وتكەن ءجون.
ق ر ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۋريستىك كومپانيالارمەن بىرلەسە، اۋەجايلار مەن ترانزيتتىك ايماقتاردا جۇرگەن ازاماتتاردى ورنالاستىرۋ ماسەلەلەرىندە قولداۋ كورسەتۋدە.
ق ر ازاماتتارىن قاقتىعىس ايماعىنان شىعارۋ بويىنشا شارالار مەن باعىتتار پىسىقتالۋدا. قوسىمشا تۇسىندىرمەلەر مينيسترلىك پەن شەتەلدەگى مەكەمەلەردىڭ رەسمي رەسۋرستارى ارقىلى، سونداي-اق Kaspi Travel قوسىمشاسى ارقىلى جىبەرىلەتىن حابارلامالار ارقىلى جەتكىزىلەتىن بولادى.
- ازاماتتاردى سابىر ساقتاۋعا، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ تالاپتارى مەن ۇسىنىمدارىن ساقتاۋعا، قاتەرلى ايماقتاردان اۋلاق بولۋعا، سونداي-اق ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەرگە تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى اراسىندا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
- قوسىمشا اقپارات تۇسكەن جاعدايدا ءتيىستى مالىمەت جەدەل تۇردە جاريالاناتىن بولادى. وسىعان بايلانىستى ق ر س ءى م مەن شەتەلدەگى مەكەمەلەرىنىڭ رەسمي رەسۋرستارىنداعى حابارلامالاردى مۇقيات قاداعالاۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ق ر يرانداعى ەلشىلىگى شۇعىل بايلانىس ءتارتىبى مەن ەلدەن كەتۋ مۇمكىندىكتەرىن تۇسىندىرگەن ەدى.