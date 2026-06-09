پرەزيدەنت يوردانيا كورولىن تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت يوردانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ II ابداللا بەن ءال-حۋسەين مەن ونىڭ وتانداستارىن يوردانيانىڭ ءتول مەرەكەسى - كورولدىڭ تاققا وتىرعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. پرەزيدەنت كورولدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال يوردانيا حالقىنا قۇت- بەرەكە تىلەدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ نيكول پاشينياندى سايلاۋداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.