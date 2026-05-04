پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى اۋرۋحاناسى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن دالەلدەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پ ءى ب مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسى ينفراقۇرىلىمدى كەڭەيتۋ اياسىندا JCI حالىقارالىق ساپا مارتەبەسىن راستادى.
ق ر پ ءى ب مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۋرۋحاناسىندا قولدانىستاعى Joint Commission International (JCI) سەرتيفيكاتىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋ بويىنشا ينسپەكتسيالىق اۋديت ءوتتى. اتالعان ءراسىم 80 توسەك-ورىنعا ارنالعان جاڭا كوپبەيىندى ستاتسيونار مەن 450 كەلۋشىنى قابىلداۋعا ارنالعان ەمحانا عيماراتىنىڭ پايدالانۋعا بەرىلۋىنە بايلانىستى جۇرگىزىلدى. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا اۋرۋحانا ءوز قىزمەتىنىڭ حالىقارالىق اككرەديتاتسيا ستاندارتتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى. بۇل اككرەديتاتسيا الەمدىك دەڭگەيدەگى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ساپاسىن ايقىندايتىن ەڭ بەدەلدى باعالاۋلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
JCI جۇيەسى جاھاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى «التىن ستاندارت» رەتىندە تانىلعان. بۇگىندە ول الەمنىڭ 60 ەلىندەگى مىڭنان استام جەتەكشى مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك مەديتسينالىق ۇيىمدا ەنگىزىلگەن.
ق ر پ ءى ب م و اۋرۋحاناسى 2016-جىلدان بەرى وسى حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ قاتارىندا بولىپ، 2019، 2022 جانە 2025-جىلدارى مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىن جۇيەلى تۇردە راستادى. اۋرۋحانا ينفراقۇرىلىمىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە 2023-جىلى 200 توسەك-ورىندىق ەمدەۋ كورپۋسى مەن سيكلوتروندى- وندىرىستىك كەشەننىڭ اشىلۋى حالىقارالىق حاتتامالارعا سايكەستىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
- كەزەكتى ينسپەكتسيالىق اۋديتتەن ءساتتى ءوتۋ ق ر پ ءى ب م و اۋرۋحاناسىنىڭ پاتسيەنت قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مەن ەمدەۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جوعارى دايىندىعىن تاعى دا ايقىندادى. حالىقارالىق ساپا بەلگىسىنىڭ جاڭا عيماراتتارعا دا بەرىلۋى اۋرۋحانانىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى ستاندارتتارمەن جۇمىس ىستەيتىن ەلىمىزدەگى جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ ءبىرى ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.