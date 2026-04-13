پرەزيدەنتتىڭ ءىس باسقارماسى «ءمولدىر بۇلاق» اكسياسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى «تازا قازاقستان» جالپى ۇلتتىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرا وتىرىپ، سەنبىلىككە قاتىستى.
ءىس-شاراعا ورتالىق اپپارات پەن ۆەدومستۆوعا قاراستى ۇيىمداردان 200 دەن استام قىزمەتكەر قاتىستى.
«ءمولدىر بۇلاق» باستاماسى اياسىندا ۇجىم سانيتاريالىق تازالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ەسىل-نۇرا ارناسى بويىنداعى اۋماقتى تۇرمىستىق قوقىستان تازارتتى.
بارلىعى 300 دەن استام قاپ قوقىس جينالدى.
قورشاعان ورتاعا قامقورلىق جاساۋ - پ ءى ب جۇيەسىنىڭ ەكولوگيالىق كودى. بولاشاقتا ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ارتتىرۋ، تابيعاتتى ايالاۋ، قوعامدىق ورىنداردىڭ سانيتاريالىق جاعدايىن جاقسارتۋ، ازاماتتارىمىزدىڭ سەرۋەندەۋى مەن دەمالىسىنىڭ جايلىلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.