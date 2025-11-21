پرەزيدەنتتىڭ الەم كوشباسشىلارىمەن اۋدارماشىسىز تىلدەسۋىنىڭ استارىندا نە جاتىر - ساراپشى پايىمى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الەم ەلدەرى كوشباسشىلارىمەن سول مەملەكەت تىلىندە سويلەسۋىنىڭ سىرى نەدە، ونىڭ ساياسي استارى بار ما؟
بۇل تاقىرىپ بويىنشا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ساراپشىسى، ساياسي عىلىمدارىنىڭ كانديداتى اينۇر تۋكۋموۆا ويىن ورتاعا سالدى.
- تاريحتا ءار تۇلعانىڭ ءرولى بار، بۇل تۇستا ءبىزدىڭ پرەزيدەنت قىتايعا بارسا، قىتاي پرەزيدەنتىمەن قىتاي تىلىندە، رەسەيگە بارسا ورىس تىلىندە، ا ق ش- قا بارعاندا اعىلشىن تىلىندە سويلەدى. ول كىسى الەمدىك دەڭگەيدەگى ديپلومات، ب ۇ ۇ- نىڭ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى بولدى، بۇل تۇستا وسى فاكتور شەشۋشى ءرول ويناعان سياقتى. بۇل كوممۋنيكاتسيا، ياعني ارىپتەسىمەن تىكەلەي اۋدارماشىسىز ءتىل تابىسۋىن ءبىز اقپارات قۇرالدارىنان كورىپ وتىرمىز. ترامپ ءوزى اق ۇيدە ەكسكۋرسيا جاسادى، بەيرەسمي پىكىر الماسۋ بولدى، - دەدى اينۇر تۋكۋموۆا.
ساراپشىنىڭ مالىمدەۋىنشە، قازاقستاننىڭ ۇتقىر بولعان جەرى، الەمنىڭ الپاۋىت ەلدەرىنىڭ باسشىلارىمەن تىكەلەي، تەڭ دەڭگەيدە سويلەسە الۋى.
- قازاقستان ديپلوماتياسىنىڭ باستى جەتىستىكتەرىنىڭ ءبىرى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تاراپىنان ءبىراز جۇمىس ىستەلىندى. قانشاما جۇمىس جاسالدى، ول كوزگە كورىنبەيدى. سوندىقتان دا ءسوزسىز قازىر قازاقستان ديپلوماتياسى ءوزىنىڭ شىرقاۋ شەگىندە. بارلىق تاراپپەن بىزدە ەشقانداي ماسەلە جوق، كەرىسىنشە ءبىز الاڭ ۇسىنىپ وتىرمىز. يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلدىق دەپ وتىرمىز، ول دا قازاقستان ديپلوماتياسىنىڭ ءبىر جەڭىسى. ويتكەنى، ءبىز تاياۋ شىعىس، سيريا ماسەلەسىنە كوپ كومەكتەستىك، بۇل قازاقستانعا دەگەن ۇلكەن سەنىم جانە ساراپشىلاردىڭ ايتۋى بويىنشا بۇل فورماتتىڭ بولاشاعى زور، ويتكەنى بۇل فورماتقا وڭتۇستىك كاۆكاز ەلدەرى، ازەربايجان دا قوسىلۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ساياسي ساراپشى.
بۇدان بۇرىن ساياساتتانۋشى، حالىقارالىق قاتىناستار بويىنشا ساراپشى ريززات تاسىم قازاقستان 30 جىل ىشىندە ورتا دەرجاۆا دەڭگەيىنە كوتەرىلگەنىن ايتتى.