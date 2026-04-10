ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:05, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت: زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋ - بارشاعا ورتاق پارىز

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.

    Президент: Наука должна работать на нужды экономики и общества
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋگە مەملەكەت تە، اتا-انالار دا بىردەي جاۋاپتى ەكەنىن ايتتى.

    - عىلىمدى قولداۋ، عالىمدارعا ەل بولىپ قۇرمەت كورسەتۋ، بۇل - ەڭ الدىمەن قوعامدا ەڭبەكقورلىق، ءبىلىمپازدىق، جاسامپازدىق قۇندىلىقتارىن ورنىقتىرۋ دەگەن ءسوز.

    حالقىمىزدىڭ ويى وزىق بولسا، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ دا عىلىم-بىلىمگە دەگەن ىقىلاسى ايرىقشا بولارى انىق. زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋ - بارشاعا ورتاق پارىز. وعان مەملەكەت تە، اتا-انالار دا بىردەي جاۋاپتى.

    مەن بىلتىر «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي جيناقتاۋ جۇيەسىن قۇرۋ تۋرالى ءتيىستى زاڭعا قول قويدىم. بۇل جۇيە ارقىلى اتا-انالار بالاسىنىڭ بولاشاقتا ساپالى ءبىلىم الۋىنا قاراجات جيناي الادى.

    قازىردىڭ وزىندە 200 مىڭعا جۋىق ازامات ارنايى ەسەپشوت اشتى. مۇنى بولاشاققا سالىنعان ەڭ ۇتىمدى ينۆەستيتسيا دەۋگە بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
