پرەزيدەنت: زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋ - بارشاعا ورتاق پارىز
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
پرەزيدەنت زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋگە مەملەكەت تە، اتا-انالار دا بىردەي جاۋاپتى ەكەنىن ايتتى.
- عىلىمدى قولداۋ، عالىمدارعا ەل بولىپ قۇرمەت كورسەتۋ، بۇل - ەڭ الدىمەن قوعامدا ەڭبەكقورلىق، ءبىلىمپازدىق، جاسامپازدىق قۇندىلىقتارىن ورنىقتىرۋ دەگەن ءسوز.
حالقىمىزدىڭ ويى وزىق بولسا، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ دا عىلىم-بىلىمگە دەگەن ىقىلاسى ايرىقشا بولارى انىق. زەردەلى ءارى زياتكەر ۇرپاق تاربيەلەۋ - بارشاعا ورتاق پارىز. وعان مەملەكەت تە، اتا-انالار دا بىردەي جاۋاپتى.
مەن بىلتىر «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي جيناقتاۋ جۇيەسىن قۇرۋ تۋرالى ءتيىستى زاڭعا قول قويدىم. بۇل جۇيە ارقىلى اتا-انالار بالاسىنىڭ بولاشاقتا ساپالى ءبىلىم الۋىنا قاراجات جيناي الادى.
قازىردىڭ وزىندە 200 مىڭعا جۋىق ازامات ارنايى ەسەپشوت اشتى. مۇنى بولاشاققا سالىنعان ەڭ ۇتىمدى ينۆەستيتسيا دەۋگە بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
