پرەزيدەنت: زاڭ مەن ءتارتىپ يدەولوگياسى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا قاتاڭ ساقتالۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە قوعامدا زاڭ ۇستەمدىگى قاعيداتىن، ياعني، زاڭعا باعىنۋ مادەنيەتىن تۇبەگەيلى ورنىقتىرۋىمىز قاجەت ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- زاڭ مەن ءتارتىپ يدەولوگياسى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا قاتاڭ ساقتالۋعا ءتيىس: قوعامدىق ورىنداعى ءجۇرىس-تۇرىس مادەنيەتىنەن، ونىڭ ىشىندە جيىن-تويلاردان، تۇرمىستىق مادەنيەتتەن باستاپ، جولدا كولىك جۇرگىزۋ مادەنيەتىنە دەيىن وسى مىزعىماس قاعيداتقا ساي بولۋى كەرەك. مەن بۇعان دەيىن دە وز سوزدەرىمدە جول قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىنە ارنايى توقتالدىم. وكىنىشكە قاراي، قازاقستاندا جىل سايىن كولىك اپاتىنىڭ كەسىرىنەن، سونىڭ ىشىندە كوپ جاعدايدا جول قوزعالىسى ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزۋدىڭ سالدارىنان مىڭداعان ادام كوز جۇمادى. بۇعان جول بەرۋگە بولمايدى. بۇرىن ەلىمىزدە كولىك اپاتىنىڭ كوپتىگىنە جولدىڭ ناشارلىعىن جەلەۋ قىلاتىن. سوڭعى بىرنەشە جىلدا بارلىق وڭىردەگى جول ينفراقۇرىلىمىن اۋقىمدى تۇردە جاڭعىرتۋدى قولعا الدىق. ءبىراق قايعىلى وقيعا ازايماي تۇر. دەمەك بۇل جاعدايعا ۇكىمەت پەن قوعام ءجىتى نازار اۋدارۋى كەرەك. ازاماتتار بەكىتىلگەن ەرەجەلەردىڭ ءبارىن مۇلتىكسىز ساقتايتىن كولىك جۇرگىزۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرعان دۇرىس. پوليتسەيلەرمەن تاجىكەلەسۋ، ءتىپتى ولارعا شابۋىل جاساۋ فاكتىلەرىن تىيۋ قاجەت. مۇنداي جاعدايلارعا، سونداي-اق قۇقىقتىق نيگيليزم دەرتىنە شالدىققان ادامداردى، باسقاشا ايتقاندا، سوتقارلار مەن بۇزاقىلاردى «قاھارمان» جاساۋعا زاڭ اياسىندا قاتاڭ شارا قولدانۋ كەرەك. ءبىز وركەنيەتتى ۇلت بولعىمىز كەلسە، پوليتسەيلەردىڭ، دارىگەرلەردىڭ، مۇعالىمدەر مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسى ماماندارىنىڭ، جالپى، ادال ءارى زاڭعا باعىناتىن ازاماتتاردىڭ ار-نامىسىنا تيەتىن كەز كەلگەن ارەكەتكە باتىل تۇردە توسقاۋىل قويۋىمىز قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.