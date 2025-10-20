پرەزيدەنت يۋري اراۆيننىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كورنەكتى مادەنيەت قايراتكەرى، «وتان» وردەنىنىڭ يەگەرى يۋري اراۆيننىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى ونەرتانۋشىنىڭ قازاق فولكلورلىق جانە كلاسسيكالىق مۋزىكاسىن دارىپتەۋگە قوسقان ايرىقشا ۇلەسىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەنى تۋرالى جازدىق.
ەرتەڭ پرەزيدەنتتەر كەلىسسوز جۇرگىزىپ، قازاقستان مەن ازەربايجان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسىن وتكىزەدى.
پرەزيدەنت پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆكە وسى اپتانىڭ سوڭىنا دەيىن ازاماتتاردىڭ مۇددەسىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق رەفورمالار باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ۇدەرىسىن رەتتەۋگە قاتىستى ناقتى شارالار ازىرلەۋدى تاپسىردى.