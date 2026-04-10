پرەزيدەنت: وزىق مەملەكەتتىڭ قازىعى - عىلىم، ال قازىناسى - عالىم
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ادامزاتتىڭ بارلىق جەتىستىگى - عالىمداردىڭ زياتكەرلىك ەڭبەگىنىڭ جەمىسى» «ەڭ الدىمەن، عىلىم قىزمەتكەرلەرى كۇنى بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن دەيمىن. وسى بەلگىلى مەرەكە قارساڭىندا اقورداعا جينالىپ، باس قوسۋ جاقسى داستۇرگە اينالدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ عالىمدار قاۋىمىنا دەگەن ەرەكشە قۇرمەتى جانە ايرىقشا ىقىلاسىنىڭ كورىنىسى. سەبەبى كەز كەلگەن دامىعان، ياعني، وزىق مەملەكەتتىڭ قازىعى - عىلىم، ال قازىناسى - عالىم. ءار ەلدىڭ عىلىمي الەۋەتى - ونىڭ ابىروي- بەدەلى مەن كۇش- قۋاتىنىڭ ولشەمى دەسەك، قاتە بولمايدى. عىلىمعا باسىمدىق بەرەتىن، عالىمىن قادىرلەيتىن، باسقاشا ايتساق، «عىلىم- ءبىلىم بار جۇرتتار» عانا وركەنيەتتىڭ ورىنە شىعادى. بۇل - اقيقات. تۇپتەپ كەلگەندە، ادامزاتتىڭ بارلىق جەتىستىگى عالىمداردىڭ زياتكەرلىك ەڭبەگىنىڭ جەمىسى ەكەنى ءسوزسىز. قازىر وسى زالدا ءتۇرلى سالادا زور تابىسقا جەتكەن زەردەلى زەرتتەۋشىلەرىمىز وتىر. سىزدەر ۇلت ساپاسىن ارتتىرۋعا، حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن جاقسارتۋعا مول ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. حاكىم اباي ايتىپ وتكەندەي، «ادام بالاسى ادام بالاسىنان اقىل، عىلىم، ار، مىنەز دەگەن نارسەلەرمەن وزباق». بۇل - ەشقاشان وزەكتىلىگىن جوعالتپايتىن تاعىلىم. ءبىز باسەكەگە قابىلەتتى ەل بولامىز دەسەك، ەڭ الدىمەن، عىلىمدى دامىتىپ، جاڭا تەحنولوگيانى، جاساندى ينتەللەكتىنى مەڭگەرۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.