پرەزيدەنت وقۋ-اعارتۋ مينيسترىنە «قازاق سيفرلىق مەكتەبى» جوباسىن ىسكە اسىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا قابىلدادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنتكە 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىلارى مەن 2026 -جىلعا ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەر تانىستىرىلدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيا قۇندىلىقتارىن ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا وقۋ باعدارلامالارى مەن وقۋلىقتاردىڭ مازمۇنىن جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. سونىمەن قاتار «تازا قازاقستان» باستاماسى اياسىندا ەكولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارى ازىرلەنىپ، مەكتەپتەردە «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى ەنگىزىلۋدە.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا باستاۋىش ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا جۇيەلى تالداۋ جاسالعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپ باعدارلامالارى وقۋ، جازۋ جانە ەسەپتەۋ داعدىلارىنا باسىمدىق بەرە وتىرىپ قايتا قارالىپ جاتىر.
سونداي-اق مينيستر «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 460 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 217 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى اياقتالعانىن مالىمدەدى.
سالانى سيفرلاندىرۋ باعىتىندا دا ءبىرقاتار شارالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا مەكتەپتەردىڭ 99 پايىزى ينتەرنەتكە قوسىلعان. «الەۋمەتتىك ءاميان» جوباسى 6760 مەكتەپكە ەنگىزىلگەن. سونىمەن قاتار ديپلومدار، اتتەستاتتار مەن انىقتامالار سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلدى. «ۇستاز» پلاتفورماسى پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋ ۇدەرىسىن تولىق اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، 240 مىڭنان استام ءمۇعالىم جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ بويىنشا قايتا دايارلاۋدان وتكەن. تاعى 200 مىڭ پەداگوگ ChatGPT Edu جوباسى اياسىندا ج ي-اسسيستەنتتەردى پايدالانۋ داعدىلارىن مەڭگەرۋدە.
ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماقساتىندا 184 ءبىلىم بەرۋ نىسانى ىسكە قوسىلعان. ناتيجەسىندە ءۇش اۋىسىمدى 80 جانە اپاتتى جاعدايداعى 31 مەكتەپتىڭ ماسەلەسى شەشىمىن تاپقان. سونىمەن قاتار 209 مەكتەپكە كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلىپ، 1192 پاندىك كابينەت زاماناۋي قۇرالدارمەن جابدىقتالعان.
بالاباقشاعا كەزەك شامامەن ەكى ەسەگە قىسقارعانى دا ايتىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ جانە ونىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ، مەكتەپتەردەگى ورىن تاپشىلىعىن ازايتۋ، جۇمىسشى مامانداردى دايارلاۋ جۇيەسىن دامىتۋ، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ، سونىڭ ىشىندە Qazaq Digital Mektebi جوباسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى الداعى ءۇش جىلدا «كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسىنىڭ وزىق تاجىريبەسىن بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا ەنگىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.