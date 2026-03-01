پرەزيدەنت گونكونگپەن قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كەلىسىم جوباسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگ ارناۋلى اكىمشىلىك اۋدانى اراسىنداعى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كەلىسىمنىڭ جوباسىن ماقۇلدادى.
اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق شارتتارى تۋرالى» زاڭىنىڭ 8-بابى 1) تارماقشاسىنا سايكەس مەملەكەت باسشىسى ءتيىستى جارلىققا قول قويدى.
- قوسا بەرىلىپ وتىرعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگ ارناۋلى اكىمشىلىك اۋدانى اراسىنداعى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كەلىسىمنىڭ جوباسى ماقۇلدانسىن، - دەلىنگەن پرەزيدەنت جارلىعىندا.
قۇجاتقا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋرورى بەرىك نوعاي ۇلى اسىلوۆقا كەلىسىمگە قاعيداتتىق سيپاتى جوق وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزە وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتىنان قول قويۋعا وكىلەتتىك بەرىلدى.
كەلىسىم جوباسى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋ، قۋدالاۋ جانە سوت تالقىلاۋى بارىسىندا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى. اتاپ ايتقاندا، قۇجاتتار تابىس ەتۋ، دالەلدەمەلەر الۋ، ادامداردى شاقىرۋ جانە ۋاقىتشا بەرۋ، مۇلىكتى ىزدەستىرۋ مەن تاركىلەۋ، قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى قايتارۋ تەتىكتەرى كوزدەلگەن.
جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
