پرەزيدەنت توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى وتەدى.
جيىندا ەلىمىزدىڭ 2025-جىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى قورىتىندىلانىپ، ۇكىمەتتىڭ الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى مىندەتتەرى ايقىندالادى. پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ، ءبىرقاتار ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ باياندامالارى تىڭدالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ءتۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى بەكىتىلگەن ەدى.
ءبىرىنشى ماسەلە بويىنشا نەگىزگى باياندامانى سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ جاسادى. ونىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلى تۋريزم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 32 پايىزعا ءوستى. بۇل - 1 تريلليون 254 ميلليارد تەڭگە.
مينيسترلىكتىڭ تىزىمىندە جۇزەگە اسىرىلۋ جوسپارلانعان 328 ينۆەستيتسيالىق جوبا قامتىلعان. نەگىزگى جوبالاردىڭ قاتارىندا «وي- قاراعاي» تاۋ- شاڭعى كۋرورتى، Hilton جانە Mandarin Oriental قوناق ءۇي كەشەندەرى، «جىبەك جولى» ويىن- ساۋىق كەشەنى، Keruen Inn جول بويىنداعى سەرۆيستىك وبەكتىلەر جەلىسى بار. اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ تۋريزم سالاسىندا شامامەن 10 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
دەگەنمەن، مينيستر نەگىزگى كورسەتكىشتەردىڭ ءوسۋ ۇردىسىنە قاراماستان، بۇل سالادا ءالى دە ءبىرقاتار شەشىلمەگەن جۇيەلى ماسەلە بار ەكەنىن جاسىرعان جوق.
- اقمولا، قاراعاندى، پاۆلودار، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىنداعى كۋرورتتىق ايماقتاردا سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ورتالىقتاندىرىلعان كارىز جۇيەسى ماسەلەلەرى ءالى دە شەشىلمەگەن. سۋدى، سونىڭ ىشىندە ۇڭعىمالاردى پايدالانۋ ماسەلەسىنە ارنايى نازار اۋدارۋ قاجەت. بۇل ماسەلە، اسىرەسە، الاكول جاعالاۋىندا اسا وزەكتى بولىپ تۇر. الاكول كولىنىڭ ەكى بەتتەگى جاعالاۋىندا دا جاعانى بەكىتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ قاجەت. مىسالى، اباي وبلىسىنداعى ءبىرقاتار دەمالىس بازالارى قاۋىپتى جەردە، ولارعا سۋ تىم جاقىنداپ قالعان. وسىعان بايلانىستى بۇل ماسەلەنى شەشۋدى كەيىنگە قالدىرۋعا بولمايدى. سونىمەن بىرگە كاسپيدىڭ جانە جەتىسۋ وبلىسىنداعى الاكول جاعاجاي ايماقتارىندا سۋدىڭ ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ كەرەك، - دەدى ول.
ەربول مىرزابوسىنوۆتىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر كۋرورتتار تۋريستەر اعىنىنىڭ كوبەيۋىنە دايىن بولماي جاتىر. بۋراباي كۋرورتتىق ايماعىندا ماۋسىمنىڭ قىزعان شاعىندا كەپتەلىس بولادى.
ال بالقاش كولى باعىتىندا جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ وبەكتىلەرىنىڭ جەتىسپەيتىنى، جانارمايدىڭ تاپشىلىعى، ياعني جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىندا ساعاتتاپ تۇراتىن كەزەكتەر بايقالادى. بارلىق دەرلىك كۋرورتتىق ايماقتا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونى جوق دەۋگە بولادى.
- كەي جەرلەردە اباتتاندىرۋعا قاتىستى ۇيىمداستىرۋشىلىق سيپاتتاعى ماسەلەلەر دە بار، دارەتحانالار مەن قوقىس كونتەينەرلەرىنىڭ بولماۋى دا وسىعان جاتادى. جاعاجاي ايماقتارى كوبىنەسە جابدىقتالماعان جانە ايماقتارعا بولىنبەگەن، مۇنداي جاعداي بارلىق وڭىرگە قاتىستى بولىپ تۇر. وڭىرلەر بۇل ماسەلەنىڭ شەشىلگەنى جانە جالپى سانى 60 سانيتارلىق- گيگيەنالىق توراپتىڭ ورناتىلعانى تۋرالى ەسەپ بەردى. الايدا قايتا تەكسەرگەن كەزدە ولاردىڭ كوبى جابىق بولدى جانە جەلىلەرگە قوسىلماعان، - دەدى مينيستر.
ال "Kazakh Tourism" ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ ەلىمىزدى حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋ جۇمىستارىنا توقتالدى. ونىڭ دەرەگىنشە، وتكەن جىلى قازاقستان 14 حالىقارالىق تۋريستىك كورمەدە تانىستىرىلدى. بارلىق ءوڭىر Kazakh Tourism مەن تىعىز ارىپتەستىكتە جۇمىس ىستەدى. وسى جىلى 12 حالىقارالىق تۋريستىك كورمەگە قاتىسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇدان بولەك، الماتى قالاسى ازيا مەن تاياۋ شىعىستاعى ماقساتتى قالالاردا، سونىڭ ىشىندە مۋمباي، دۋباي، شانحاي، سەۋل، توكيو جانە سينگاپۋردا 10 روۋد-شوۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- بيىل الەمدىك جۇلدىزداردىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار ءىرى كونتسەرتتىك ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. العاشقى كونتسەرتكە تيمبالەند، نيكول شەرزينگەر، باستا رايمس جانە باسقا دا ارتىستەر قاتىسادى، ول مامىر ايىنا بەلگىلەنگەن. جالپى جىل سوڭىنا دەيىن كەمىندە 5 ءىرى كونسەرتتىك شارا وتەدى دەپ كۇتىلۋدە، - دەدى تالعات عازيزوۆ.
تالقىلانعان ماسەلەنى تۇيىندەگەن پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت اپپاراتى تۋريستىك نىسانداردى جۇيەلى تۇردە تەكسەرىپ، جاعدايدى ۇنەمى قاداعالاپ وتىراتىنىن ەسكەرتتى. سونىمەن قاتار جازعى تۋريستىك ماۋسىم باستالعانعا دەيىن مينيسترلىك پەن اكىمدىكتەر دەمالۋشىلارعا قولايلى جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋ تيىستىگىن ايتتى.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى تۋريزم مينيسترلىگى، مادەنيەت مينيسترلىگى، «Kazakh Tourism» كومپانياسى جانە اكىمدىكتەرگە بىرگە ءبىر اي مەرزىمدە قازاقستانداعى بارلىق مادەني، سپورتتىق جانە باسقا دا بۇقارالىق ءىس- شارالاردى ەسكەرە وتىرىپ، 2026-جىلعا ارنالعان ەگجەي-تەگجەيلى جۇمىس جوسپارىن ازىرلەۋدى، ەكولوگيا مينيسترلىگىنە كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، ءتيىستى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ازىرلەۋدى تاپسىردى.
- بيزنەس وكىلدەرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە سۋ ايدىندارىنىڭ جاعالاۋىنداعى قورعاۋ ايماقتارىنا قويىلعان شەكتەۋلەرگە نەمەسە كىرۋگە تىيىم سالىنۋىنا بايلانىستى قيىندىقتارعا تاپ بولادى. مىسالى، اكۆاپارك قۇرىلىسىنا قاجەتتى ينفراقۇرىلىم جۇرگىزۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل ماسەلەدە بارلىق تاراپقا قولايلى بولاتىن شەشىم ىزدەگەن ءجون. سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى وزىق حالىقارالىق تاجىريبەنى زەرتتەپ، ءتيىستى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى ازىرلەۋى قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ەكىنشى ماسەلە بويىنشا وقۋ- اعراتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا نەگىزگى بايانداما جاسادى.
- مەملەكەتىمىز قابىلداعان جۇيەلى شارالار جانە قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەر «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي تۇجىرىمداماسىنا نەگىز بولدى. تۇجىرىمداما بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدىڭ بىرىزدىلىگىن جانە شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. بالالاردىڭ نەگىزگى قۇقىقتارىن قامتيتىن ءتورت باعىتتان تۇرادى. ولار: بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى، ءبىلىم، دەنساۋلىق، وتباسىعا جانە الەۋمەتتىك قورعاۋداعى قۇقىقتارى، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، تيىمدىلىكتى باعالاۋ ءۇشىن 10 ينديكاتور قاراستىرىلعان، ناقتى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 158 ءىس- شارا جوسپارلانعان. مەكتەپتەردە پەداگوگ-پسيحولوگ ساعاتىن ەنگىزۋ، زورلىق- زومبىلىققا ۇشىراعان بالالارعا 40 كومەك كابينەتىن اشۋ كوزدەلىپ وتىر. قارجىلاندىرۋدىڭ جالپى كولەمى 1,3 تريلليون تەڭگە.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن تەك ەرەسەكتەرگە جاسالىپ كەلگەن «گامما-پىشاق» اپپاراتىنداعى راديوحيرۋرگيالىق وپەراتسيالار ەندى بالالارعا دا جۇرگىزىلە باستادى.
جىل سايىن ورتا ەسەپپەن 700 شالا تۋعان نارەستەگە رەتينوپاتيانى تۇزەتۋ جۇرگىزىلەدى. 2 مىڭنان استام بالاعا كارديوحيرۋرگيالىق وپەراتسيالار جاسالىپ، جۇرەك اقاۋلارى دەر كەزىندە تۇزەتىلىپ وتىرادى. سوڭعى ءۇش جىلدا شەتەلگە تۋىس ەمەس دونوردان باعانالى جاسۋشالاردى ترانسپلانتاتسيالاۋعا بالالاردى جىبەرۋ 3 ەسە، ال كارديوحيرۋرگيالىق ەمگە جولداۋ 5,2 ەسە قىسقاردى جانە دە بۇل قادامدار بالالار اراسىنداعى مۇگەدەكتىك دەڭگەيىن 11 پايىزعا تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. بيىل ەلىمىزدە پروتوندىق، يودتەراپيا جانە تامىرلى اقاۋلاردى ەمدەۋ تولىق قولجەتىمدى بولادى.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان ۇكىمەت باسشىسى 1-اقپاننان باستاپ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا «توسىننان تەكسەرۋ» قاعيداتى بويىنشا ەرەكشە باقىلاۋ مەن قاداعالاۋ جۇيەسى ەنگىزىلەتىنىن ايتتى. بۇل بالالاردى ساۋىقتىرۋ، ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تاماقتانۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ، وقۋ-اعارتۋ، مادەنيەت، ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ، تۋريزم جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرىنە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ 30-قاڭتارىنا دەيىن ەرەكشە باقىلاۋ مەن قاداعالاۋعا جاتاتىن نىساندار ءتىزىلىمىن دايىنداۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا اقپاراتتىق ناۋقاندى ۇيىمداستىرىپ، جوسپارلانعان ءىس-شارالار مەن ولاردىڭ ورىندالۋى تۋرالى حالىقتى اشىق ءارى تۇسىنىكتى جولمەن حاباردار ەتىپ وتىرۋدى تاپسىردى.
مارلان جيەمباي