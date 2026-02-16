پرەزيدەنت «توميريس» قىزدار قۇراماسىنىڭ جەتىستىگىنە ايرىقشا توقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- سۇلۋ قىزدارىمىز وتە جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتتى، شەبەرلىكپەن العا شىعىپ، ايەلدەر اراسىندا توپ جاردى. قازاقستاننىڭ نامىسىن قورعاعان بەس قۇرامانىڭ ءبارى دە ۇزدىك 20 كوماندانىڭ تىزىمىنە كىردى. بۇل ناعىز جاسامپاز وتانشىلدىق دەپ كۇمانسىز ايتۋعا بولادى. تورتكۇل دۇنيە ۇل-قىزدارىمىزدىڭ مىقتىلىعىنا كۋا بولدى. سوندىقتان تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى، سىزدەر كورسەتكەن مىقتى تاكتيكالىق دايىندىق، ايرىقشا كۇش-جىگەر مەن تاماشا توپتىق جۇمىستىڭ ارقاسىندا الەم جۇرتشىلىعى قازاقتىڭ باتىل، قايسار جانە ءور رۋحتى ۇلت ەكەنىنە كوز جەتكىزدى. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بارلىق باپكەر مەن جاتتىقتىرۋشىعا جانە اسكەري باسشىلارعا، باسقا دا ماماندارعا زور العىس ايتامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ارنايى جاساق قىزمەتكەرلەرى مەن اسكەريلەر ءاردايىم ءتارتىپ پەن ءمىنسىز كاسىبيلىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ، مەملەكەت مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن باتىل ارەكەتكە دايىن بولۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- قازىرگى كۇردەلى ءارى تۇراقسىز گەوساياسي احۋال ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ تىڭ تاسىلدەرىن ازىرلەۋدى تالاپ ەتەدى. سوندىقتان مەملەكەت اسكەري-كۇشتىك قۇرىلىمداردى كەشەندى تۇردە جاڭعىرتۋعا، تەحنولوگيالىق تۇرعىدان جان-جاقتى جاراقتاندىرۋعا باسا ءمان بەرەدى. سىزدەردىڭ جارىستاعى تابىستارىڭىز - ەلىمىزدىڭ كۇشتىك قۇرىلىمدارىن جۇيەلى دامىتۋدىڭ، اسكەر قاتارىنداعى جوعارى مورالدىق رۋح پەن فيزيكالىق دايارلىقتىڭ ناتيجەسى. سىزدەر وتانعا قالتقىسىز قىزمەت ەتىپ، انتقا ادال بولساڭىزدار، قازاقستاننىڭ قورعانىس قابىلەتى نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.