پرەزيدەنت تەرروريزمگە قارسى بولىمشەلەردى حالىقارالىق جارىستا ۇزدىك اتانۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دۋبايدا وتكەن تەرروريزمگە قارسى بولىمشەلەر اراسىنداعى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىندا ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزگەن قازاقستاندىق كوماندالاردى قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى ءوزىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى - ءباسپاسوز حاتشىسى ايبەك سماديار جازدى.
Kazakhstan C كومانداسى بەدەلدى ءتۋرنيردىڭ ابسوليۋتتى جەڭىمپازى اتانسا، Kazakhstan A كومانداسى جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىنعا يە بولدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى قىزمەتكەرلەرىنەن جاساقتالعان قۇرامانىڭ كاسىبي، فيزيكالىق، جاۋىنگەرلىك دايارلىعى جانە وتانشىل رۋحى جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن، سونداي-اق ساربازداردىڭ جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى 48 ەلدەن 109 كوماندا قاتىسقان جارىستا لايىقتى ونەر كورسەتكەن ارنايى جاساق جاۋىنگەرلەرىنە ءتيىستى قۇرمەت كورسەتىلەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قازاقستاندىق ارنايى جاساقتىڭ حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعانى تۋرالى جازدىق.