17:59, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسىنا كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى تو لامعا كوڭىل ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتتا ۆەتنامنىڭ ورتالىق ايماقتارىندا بولعان سۋ تاسقىنى سالدارىنان كوپتەگەن ازاماتتىڭ قازا تاپقانى تۋرالى سۋىت حاباردى تەرەڭ كۇيزەلىسپەن قابىلداعانىن جازعان.
پرەزيدەنت تابيعي اپاتتان قايتىس بولعان ادامداردىڭ تۋىستارىنا سابىر، ال جاراقات العان جانداردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىك بىلدىرگەن.
ۆەتنامنىڭ ورتالىق پروۆينتسيالارىندا نوسەر جاڭبىرلار مەن سۋ تاسقىنى سالدارىنان وسى اپتادا 41 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 9 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانىن جازعان بولاتىنبىز.