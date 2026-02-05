پرەزيدەنت ت ر ك پاكىستاننىڭ مەديا نارىعىنا شىعادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 4-اقپانىندا يسلامابادتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن پاكىستاننىڭ ورتالىق اقپارات اگەنتتىگى «Associated Press of Pakistan» اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجاتقا پرەزيدەنت ت ر ك ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن «Associated Press of Pakistan» باس ديرەكتورى مۇحاممەد اسيم قول قويدى.
تاراپتار اقپارات الماسۋ، ماڭىزدى قوعامدىق-ساياسي وقيعالاردى بىرلەسىپ جاريالاۋ جانە جاڭالىق كونتەنتىن وندىرۋدەگى كاسىبي تاجىريبەمەن ءبولىسۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا كەلىستى.
پاكىستاننىڭ «Associated Press of Pakistan» اگەنتتىگىمەن ىنتىماقتاستىق پرەزيدەنت ت ر ك ءۇشىن وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى اراسىندا اۋديتورياسى جونىنەن ەكىنشى ورىندا تۇرعان، حالقى 250 ميلليوننان اساتىن پاكىستان نارىعىنا جول اشادى.
پرەزيدەنت ت ر ك حالقىنىڭ جالپى سانى 2 ميللياردتان اساتىن ءوڭىر ەلدەرىنىڭ ب ا ق- پەن كاسىبي بايلانىسىن كەڭەيتىپ، اقپاراتتىق كەڭىستىكتەگى قاتىسۋىن جۇيەلى تۇردە تەرەڭدەتە بەرەدى.
انىقتاما ءۇشىن:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى تولىق قىزمەت كورسەتەتىن مەديا كومپانياسى، ونىڭ قۇرامىنا «Jibek Joly» ۇلتتىق تەلەارناسى جانە اتتاس راديوستانتسيا، Silk Way ،Silk Way Cinema جانە Silk Way Prime حالىقارالىق تەلەارنالارى، «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى جانە دەرەكتى كينو ورتالىعى كىرەدى.
«Associated Press of Pakistan» (APP) - 1947 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان پاكىستاننىڭ مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگى. اگەنتتىك جاڭالىقتاردى اعىلشىن، اراب، ۋردۋ جانە ءبىرقاتار ايماقتىق تىلدە (سيندحي، پۋشتۋ جانە بالۋچي) شىعارادى جانە 40 تان استام جەتەكشى شەتەلدىك اقپارات اگەنتتىكتەرىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت ت ر ك جۋرناليستەرى Al Jazeera مەديا ينستيتۋتىندا تاعىلىمدامادان ءوتتى.