پرەزيدەنت ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نيكولاي پودگۋزوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ كەيىنگى 20 جىلدا اتقارعان جۇمىس ناتيجەسى جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قارجى ينستيتۋتىنىڭ نەگىزى قالانعانىنا 20 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋرازيالىق دامۋ بانكى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار جوبالاردى ىسكە اسىرۋدا قازاقستاننىڭ باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
نيكولاي پودگۋزوۆ مەملەكەت باسشىسىنا ەادب بولجامىن تانىستىردى. سوعان سايكەس، بيىل ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ءونىمىنىڭ ءوسىمى 5,5 پايىزدان كەم بولمايدى. بۇعان ينۆەستيتسيانىڭ قارقىنى، اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق باعدارلامالار، سونداي-اق ىشكى سۇرانىس پەن الەۋمەتتىك كورسەتكىشتەردىڭ تۇراقتىلىعى اسەر ەتەدى.
پرەزيدەنتكە بانكتىڭ 2022-2026-جىلدار ارالىعىندا جۇزەگە اسىرعان ستراتەگياسى اياسىندا جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى 9,2 ميلليارد دوللارعا جەتكەنى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. قازاقستان ەكونوميكاسىنا 5,2 ميلليارد دوللار قارجى قۇيىلدى. بۇل - بانكتىڭ وتكەن 15 جىلدا سالعان ينۆەستيتسياسىمەن پاراپار.
اتاپ ايتقاندا، 2,1 ميلليارد دوللار ونەركاسىپتى دامىتۋعا، 1 ميلليارد دوللار ەنەرگەتيكا سالاسىنا، 1 ميلليارد دوللار كولىك ينفراقۇرىلىمىنا، 1,1 ميلليارد دوللار قارجى سەكتورىنا باعىتتالدى. سيفرلاندىرۋدى دامىتۋعا جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋگە ايرىقشا ءمان بەرىلىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى قارجى ينستيتۋتى قىزمەت كورسەتەتىن ايماقتاردىڭ ايتارلىقتاي كەڭەيگەنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاڭا باستامالاردى ىسكە اسىرىپ، وڭىرلىك ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكولاي پودگۋزوۆ قازاقستان ەكونوميكاسىن ورنىقتى دامىتۋ ماقساتىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بۇحارادا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزەتىنىن حابارلاعان ەدىك.