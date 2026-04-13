پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ كورەيا مەن ميانماداعى ەلشىلەرىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - اسەت يسەنالي كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى، ال مارعۇلان بايمۇحان ميانما وداعى رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشى قىزمەتىن اتقارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن: اسەت جەڭىس ۇلى يسەنالي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى؛ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تايلاند كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، ب ۇ ۇ ازيا مەن تىنىق مۇحيتقا ارنالعان ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك كوميسسياسى (ەسكاتو) جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى مارعۇلان باقىت ۇلى بايمۇحان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ميانما وداعى رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ نيزار اميديدى يراك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان بولاتىنبىز.