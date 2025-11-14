16:59, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى
تاشكەنت. KAZINFORM - قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ءانۇراندارى شىرقالىپ، قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سالتاناتتى راسىمنەن كەيىن مەملەكەتتەر باسشىلارى ءبىر-بىرىنە ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
ساپار باعدارلاماسىنا سايكەس ەرتەڭ پرەزيدەنتتەر كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان-وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانى حابارلاندى.