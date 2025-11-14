ق ز
    16:59, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى

    تاشكەنت. KAZINFORM - قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ءانۇراندارى شىرقالىپ، قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى راپورت بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    سالتاناتتى راسىمنەن كەيىن مەملەكەتتەر باسشىلارى ءبىر-بىرىنە ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    ساپار باعدارلاماسىنا سايكەس ەرتەڭ پرەزيدەنتتەر كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان-وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانى حابارلاندى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда
    Как прошла официальная церемония приветствия Президента РК вТашкенте
    Фото: Акорда

     

