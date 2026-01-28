پرەزيدەنت: قارجىلىق الاياقتىققا قارسى جاڭا ءتاسىل ويلاستىرۋ قاجەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە جيىن وتكىزگەن جيىندا قارجىلىق الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ويلاستىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، اگەنتتىك قارجى پيراميدالارىمەن بەلسەندى كۇرەس جۇرگىزىپ جاتىر. تەك بىلتىردىڭ وزىندە 140 تان استام قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ، جارتى ميلليوننان اسا ادامنىڭ قارجىسىن تارتپاقشى بولعان 15 مىڭ سايت پەن 123 چات جابىلدى. الايدا قابىلدانىپ جاتقان شارالار دا، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى دا جاعدايدى تۇبەگەيلى وزگەرتە الماي تۇر. ايتسە دە وڭ ءۇردىس بار. نەگە؟ ويتكەنى الاياقتار پيراميدانى ءتۇرلى قارجى قۇرالدارى سياقتى ۇسىنادى. ال ازاماتتار ولاردىڭ ارباۋىنا ءتۇسىپ، بار تاپقان-تايانعانىنان ايىرىلىپ قالىپ جاتىر.
- سوندىقتان قارجىلىق الاياقتىققا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ءتيىمدى شارالارىن ازىرلەپ، پروبلەمانىڭ ءتۇپ تامىرىن انىقتاعان ءجون. ءوز ارەكەتىنىڭ زاڭسىز ەكەنىن بىلە تۇرا، ادامداردى ءتۇرلى الاياقتىق سحەمالارعا تارتاتىن پيراميدا قاتىسۋشىلارىنا قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ قاجەت. مۇنداي الاياقتاردى نەمەسە قىمسىنباي قىلمىسقا باراتىن جانداردى تۇرمەگە قاماپ، قىلمىستىق جازاعا تارتۋ كەرەك. ەگەر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى، ۇكىمەت وسىنداي تۇزەتۋلەردى ۇسىنسا، مەن قولدايمىن. ماسەلەنى قاراستىرىڭىزدار. وسى تەكتەس باتىل شەشىمدەر قابىلداماساق، احۋالدىڭ وڭالا قويۋى ەكىتالاي. «باياعى جارتاس - سول جارتاس» كۇيىندە قالا بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قارجىنى كريپتوۆاليۋتاعا اينالدىرىپ، شەتەلگە شىعارۋ جاعدايلارى دا ازايماي تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار جي مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، تالداۋ-ساراپتاۋ جۇمىسىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.