    11:56, 25 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىنە قاتىستى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا» رەزيدەنتسياسىنىڭ الدىنداعى الاڭدا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن رەسپۋبليكا كۇنىنە جانە قازاقستاننىڭ ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسياسىنىڭ قابىلدانعانىنا 35 جىل تولۋىنا وراي مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى.

    Президент Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى پرەزيدەنتكە راپورت بەردى. سودان كەيىن ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك تۋى كوتەرىلىپ، ءانۇرانى ورىندالدى.

    - مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى بارلىق وڭىردە جالعاسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

