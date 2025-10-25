11:56, 25 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - اقوردا» رەزيدەنتسياسىنىڭ الدىنداعى الاڭدا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن رەسپۋبليكا كۇنىنە جانە قازاقستاننىڭ ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسياسىنىڭ قابىلدانعانىنا 35 جىل تولۋىنا وراي مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى پرەزيدەنتكە راپورت بەردى. سودان كەيىن ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك تۋى كوتەرىلىپ، ءانۇرانى ورىندالدى.
- مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى بارلىق وڭىردە جالعاسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.