    17:43, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۇلىتاۋلىق اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرىن «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتادى

    جەزقازعان. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ 2-فورۋمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۇلىتاۋ وبلىستىق اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Ұлытау облысының Ауыл шаруашылығы еңбеккерін «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    اتالعان ءىس-شاراعا ۇلىتاۋ وبلىسىنان 30 عا جۋىق فەرمەر، ديقان جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

    - وسى ايتۋلى جيىندا جەرلەسىمىز مۇحانبەتجانوۆ اسقار ءالي ۇلى «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ناگرادتالدى. اسقار ءالي ۇلى - جەزقازعان قالاسىندا ورنالاسقان «اياس» شارۋا قوجالىعىنىڭ باسشىسى. قوجالىقتىڭ نەگىزگى قىزمەت باعىتى - مال شارۋاشىلىعى. اسقار ءالي ۇلى وڭىردە ۇيىمداستىرىلاتىن مادەني جانە قوعامدىق-ساياسي ءىس-شارالارعا بەلسەنە اتسالىسىپ، جارمەڭكەلەردە حالىققا ساپالى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ۇسىنىپ كەلەدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.

    اكىمدىك اتاپ وتكەندەي، كوپ جىلدىق تاجىريبەسى بار كاسىپكەر رەتىندە ول ۇجىم اراسىندا دا، جەرگىلىكتى تۇرعىندار اراسىندا دا زور قۇرمەت پەن بەدەلگە يە.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
