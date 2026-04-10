پرەزيدەنت ۇلان-باتىرداعى ازيا بىرىنشىلىگىندە جەڭىسكە جەتكەن بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بوكستان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىن ۇلان-باتىردا وتكەن ازيا بىرىنشىلىگىندە تابىستى ونەر كورسەتۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.
پرەزيدەنت سپورتشىلارىمىز جالپى كوماندالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الىپ، وتاندىق بوكس مەكتەبىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
قۇتتىقتاۋدا ورازبەك اسىلقۇلوۆ، سابىرجان اققالىقوۆ، نۇربەك ورالباي، ايبەك ورالباي، نادەجدا ريابەتس جانە دينا يسلامبەكوۆا سەكىلدى سپورتشىلاردىڭ جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلىپ، ورتاق جەتىستىككە زور ۇلەس قوسقانىنا نازار اۋدارىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنىڭ الەمدىك جارىستاردا كوك بايراعىمىزدى بيىكتە جەلبىرەتە بەرۋلەرىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا وتكەن World Boxing اياسىنداعى 2026-جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ مەدالدار كەستەسىندە 1-ورىن العانىن جازعان ەدىك.