پرەزيدەنت: كادر قۇرامىن جاڭارتۋ ۇدەرىسى بيلىكتىڭ بۇكىل تارماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا كادر قۇرامىن جاڭارتۋ ۋاقىت تالابى ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
پرەزيدەنت ەڭ باستىسى ناۋقانشىلدىققا جول بەرمەۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
- بارىڭىزگە بەلگىلى، ەلدەگى وزگەرىستەردىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتكە مۇلدە جاڭا ادامدار كەلىپ جاتىر. وسى ورايدا، پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. رەزەرۆكە قوسىلۋعا ءوتىنىش بەرگەن 30 مىڭعا جۋىق ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن 450 ادام ىرىكتەلىپ الىندى. ولاردىڭ 72 پايىزى باسشىلىق قىزمەتكە تاعايىندالدى. كادرلار قۇرامىن جاڭارتۋ ۇدەرىسى بيلىكتىڭ بۇكىل تارماعىندا جانە بارلىق دەڭگەيدە جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل - ۋاقىت تالابى. ءبىراق وسىنداي جاۋاپتى جۇمىستا ساياسي ناۋقانشىلدىققا جول بەرمەۋ كەرەك. ەڭ الدىمەن، ءتيىمدى ۇسىنىس ايتىپ، پايدالى باستامالار كوتەرەتىن، باتىل شەشىم قابىلداي الاتىن ازاماتتاردى، ياعني كاسىبي تۇرعىدان بىلىكتى مامانداردى مەملەكەتتىك قىزمەتكە كوپتەپ تارتۋ قاجەت. ءبىز وسى ماڭىزدى جۇمىستى جالعاستىرا بەرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىندا ءسوز سويلەپ، اكىمنىڭ، ەڭ الدىمەن حالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى ەكەنىن ەسكە سالدى.