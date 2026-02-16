ق ز
    18:43, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت جەڭىسپەن ورالعان ءبىر توپ وفيتسەر مەن اسكەري قىزمەتكەردى ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    р
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنان جەڭىسپەن ورالعان ءبىر توپ وفيتسەر مەن اسكەري قىزمەتكەردى باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن، «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العىسىمەن ماراپاتتالدى، - دەلدىنگەن حابارلامادا.

    Мемлекет басшысы UAE SWAT Challenge-2026 халықаралық жарысының жеңімпаздарын марапаттады
    Фото: Ақорда

    ماراپاتتاۋ راسىمىندە UAE SWAT Challenge-2026 تۋرنيرىنىڭ قاتىسۋشىلارى نۇرسۇلتان ساپاروۆ، دارينا بيلدەنوۆا، ماكسيم بۋحمەتوۆ جانە ناتاليا مەستويەۆا ءسوز سويلەدى.

    Президент жеңіспен оралған бір топ офицер мен әскери қызметкерді марапаттады
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق ارنايى جاساق حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعان ەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت تەرروريزمگە قارسى بولىمشەلەردى حالىقارالىق جارىستا ۇزدىك اتانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى. سونداي-اق استانالىقتار UAE SWAT Challenge جەڭىمپازدارىن قۇرمەتپەن قارسى العان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
