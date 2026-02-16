پرەزيدەنت جەڭىسپەن ورالعان ءبىر توپ وفيتسەر مەن اسكەري قىزمەتكەردى ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنان جەڭىسپەن ورالعان ءبىر توپ وفيتسەر مەن اسكەري قىزمەتكەردى باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن، «جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العىسىمەن ماراپاتتالدى، - دەلدىنگەن حابارلامادا.
ماراپاتتاۋ راسىمىندە UAE SWAT Challenge-2026 تۋرنيرىنىڭ قاتىسۋشىلارى نۇرسۇلتان ساپاروۆ، دارينا بيلدەنوۆا، ماكسيم بۋحمەتوۆ جانە ناتاليا مەستويەۆا ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندىق ارنايى جاساق حالىقارالىق تۋرنيردە توپ جارعان ەدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنت تەرروريزمگە قارسى بولىمشەلەردى حالىقارالىق جارىستا ۇزدىك اتانۋىمەن قۇتتىقتاعان ەدى. سونداي-اق استانالىقتار UAE SWAT Challenge جەڭىمپازدارىن قۇرمەتپەن قارسى العان ەدى.