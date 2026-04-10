پرەزيدەنت جاۋاپكەرشىلىك پەن ءتارتىپ قاعيداتتارىن دارىپتەۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە سويلەگەن سوزىندە جاۋاپكەرشىلىك پەن ءتارتىپ قاعيداتتارىن دارىپتەۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- وسى كۇردەلى ۇدەرىستە عالىمدار ەرەكشە ءرول اتقارادى. ويتكەنى ولار وركەنيەت قۇندىلىقتارىن دارىپتەپ، ساناتكەرلىك جانە مورالدىق قاسيەتتەرىمەن كوپكە ۇلگى كورسەتەدى. ناعىز عالىمدار ەسكىلىك پەن قاراڭعىلىققا قارسى كۇرەستىڭ العى شەبىنەن تابىلىپ، اعارتۋشىلىق پەن ءبىلىم جولىندا ءاردايىم توپ باستاعان. الەمنىڭ ەكىنشى ۇستازى ءال-فارابي ءدوپ باسىپ ايتقانداي، «تاربيەسىز بەرىلگەن ءبىلىم - ادامزاتتىڭ قاس جاۋى». سوندىقتان گۋمانيزم، ادىلدىك، جاۋاپكەرشىلىك قۇندىلىقتارى سالتانات قۇرىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى ادامگەرشىلىككە جانە زاڭدى قۇرمەتتەۋگە تاربيەلەگەندە عانا شىنايى وركەندەۋگە بەت الامىز. ءبىزدىڭ قوعام جاقسى مەن جامان تۋرالى دەسترۋكتيۆتى تۇسىنىكتەردىڭ جەتەگىنە ەرمەۋگە ءتيىس، ءتول بولمىسىمىزعا جات دۇنيەتانىمعا كوزسىز سەنبەۋى قاجەت. ونىڭ سالدارى اۋىر بولادى. ىنتىماق-بىرلىگىمىز بەن تۇراقتىلىعىمىزدىڭ ىرگەسىن شايقاپ، الەۋمەتتىك جانە ۇلتارالىق الاۋىزدىقتى قوزدىرعىسى كەلەتىندەردىڭ ارەكەتىنە زاڭ جۇزىندە قاتاڭ توسقاۋىل قويىلادى. كونستيتۋتسيادا جازىلعانداي، ەلىمىزدە زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىك قۇرۋى كەرەك. عالىمدارىمىز ءۇنسىز قالماي، قوعامدا، اسىرەسە، جاستار اراسىندا جاۋاپكەرشىلىك پەن ءتارتىپ قاعيداتتارىن دارىپتەۋى قاجەت دەپ سانايمىن. قۇقىقتىق نيگيليزمگە جول جوق. ءبىزدىڭ تاڭداۋىمىز - زاڭعا باعىناتىن پاراساتتى قوعام، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە سويلەگەن سوزىندە عىلىم ەكونوميكا مەن قوعامنىڭ سۇرانىسىنا ساي بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.