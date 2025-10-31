پرەزيدەنت: ءبىلىم مەن عىلىم-الەمدى وزگەرتە الاتىن ەڭ باستى كۇش
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر فورۋمىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ءبىلىم جانە عىلىمدى ەشقانداي شەكارا تالعامايتىن، بارلىق ەلگە ورتاق ستراتەگيالىق ماڭىزى ايرىقشا سالا رەتىندە اتاپ، بۇگىنگى فورۋم سونىڭ ايقىن دالەلى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- بۇل - شىن مانىندە وتە ماڭىزدى جيىن، جاھاندىق ءبىلىم مەن عىلىمنىڭ دامۋى تۋرالى اسا قۇندى وي-پىكىرلەر ايتىلاتىن، بولجامدار جاسالاتىن بىرەگەي الاڭ. وسىعان وراي كەشەدەن بەرى الەمدەگى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلارى جانە وكىلدەرى استانادا باس قوسىپ، پىكىر الماسىپ جاتىر. حالىقارالىق دەڭگەيدەگى عالىمدار مەن ساراپشىلار ەلوردامىزدا ماڭىزدى ماسەلەلەردى تالقىلاۋدا. بۇگىن دە اكادەميالىق ءبىلىم الەمىندەگى بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جەتەكشىلەرى تەرەڭ ماعىنالى ويلارىن ورتاعا سالدى. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، ءبىلىم مەن عىلىم - الەمدى وزگەرتە الاتىن ەڭ باستى كۇش، ال ۋنيۆەرسيتەت - وزىق ويلار مەن جاڭا يدەيالاردىڭ ورداسى، عىلىمي ىزدەنىس ورتاسى.
- قازىر ادامزات تۇبەگەيلى وزگەرىستەر داۋىرىنە قادام باسقان كەزدە ءبىلىم وردالارى زامان تالابىنا ساي وزىق بولۋعا ءتيىس. ونسىز ەشقانداي دامۋ دا، وركەندەۋ دە بولمايتىنى انىق. قازاقستان ءبىلىم- عىلىم جۇيەسىن دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىپ وتىر. 2019 -جىلدان بەرى وسى سالاعا بولىنەتىن قارجى ءۇش ەسە ۇلعايدى. ەلىمىزدە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ دەربەستىگى ارتىپ كەلەدى، زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرى كوبەيۋدە. «عىلىم جانە تەحنولوگيالىق ساياسات تۋرالى» جاڭا زاڭ قابىلداندى. پرەزيدەنت جانىنان عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس قۇرىلدى. مەملەكەت عالىمدارعا، اسىرەسە، جاس زەرتتەۋشىلەرگە بارىنشا قولداۋ كورسەتۋدە. جوعارى ءبىلىمنىڭ بارشا ازاماتقا بىردەي قولجەتىمدى بولۋى - وتە ماڭىزدى مىندەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ «قازاقستان - اكادەميالىق ءبىلىم ايماعى» حالىقارالىق فورۋمىنا قاتىسىپ جاتقانىن جازعانبىز.