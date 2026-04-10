پرەزيدەنت «ءال- فارابي» وردەنىن ەنگىزۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- قازاق دالاسى كوپتەگەن كەمەڭگەر تۇلعالاردىڭ مەكەنى بولعانىن بىلەسىزدەر. سونىڭ ىشىندە الەمگە ايگىلى ويشىل ءال-ءفارابيدىڭ ورنى ەرەكشە.
ونىڭ مۇراسى - بۇكىل ادامزاتتىڭ اسىل قازىناسى، وركەنيەت ويىنىڭ شىڭى.
وسىعان وراي، مەن جوعارى مەملەكەتتىك ماراپاتتار تىزىمىنە ارنايى «ءال- فارابي» وردەنىن ەنگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىن. بۇل ماراپات ءبىلىم مەن عىلىم، مادەنيەت پەن رۋحانيات سالاسىندا زور تابىسقا جەتكەن ازاماتتارعا بەرىلەدى.
«مەيىرىم»، «قوجا احمەت ياساۋي»، «ءال- فارابي» وردەندەرى بيىل العاش رەت رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا تاپسىرىلاتىن بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت كىتاپ وقۋ ءۇردىسى ۇلتتىڭ وزىق قاسيەتىنە اينالعانى ءجون ەكەنىن ايتقان ەدى.