    13:54, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت «ءال- فارابي» وردەنىن ەنگىزۋدى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.

    فوتو: ۇكىمەت

    - قازاق دالاسى كوپتەگەن كەمەڭگەر تۇلعالاردىڭ مەكەنى بولعانىن بىلەسىزدەر. سونىڭ ىشىندە الەمگە ايگىلى ويشىل ءال-ءفارابيدىڭ ورنى ەرەكشە.

    ونىڭ مۇراسى - بۇكىل ادامزاتتىڭ اسىل قازىناسى، وركەنيەت ويىنىڭ شىڭى.

    وسىعان وراي، مەن جوعارى مەملەكەتتىك ماراپاتتار تىزىمىنە ارنايى «ءال- فارابي» وردەنىن ەنگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىن. بۇل ماراپات ءبىلىم مەن عىلىم، مادەنيەت پەن رۋحانيات سالاسىندا زور تابىسقا جەتكەن ازاماتتارعا بەرىلەدى.

    «مەيىرىم»، «قوجا احمەت ياساۋي»، «ءال- فارابي» وردەندەرى بيىل العاش رەت رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا تاپسىرىلاتىن بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت كىتاپ وقۋ ءۇردىسى ۇلتتىڭ وزىق قاسيەتىنە اينالعانى ءجون ەكەنىن ايتقان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
