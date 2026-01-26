پرەزيدەنت باس پروكۋراتۋرادا جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدە اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالىپ جاتقانىن جانە الدىمىزدا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جۇرگىزۋ، مۇلدە جاڭا ساياسي جۇيەگە قادام باسۋ مىندەتى تۇرعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سونىمەن قاتار جاڭا داۋىردە بارلىق سالاعا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ جۇمىسىمەن بەلسەندى تۇردە اينالىسۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كەيبىر شەت ەلدەردە بولىپ جاتقان قازىرگى وتە كۇردەلى احۋالدى كورىپ، بۇل ساياساتىمىزدىڭ دۇرىستىعىنا ءبارىمىزدىڭ كوزىمىز جەتىپ وتىر، وعان ەشقانداي كۇمان جوق. زاڭ مەن ءتارتىپ مەملەكەتتىك ساياساتىمىزدىڭ نەگىزگى قاعيداتى رەتىندە قابىلدانۋى كەرەك، بۇل قاعيداتتى جاڭا كونستيتۋتسيامىزعا مىندەتتى تۇردە ەنگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىن. سەبەبى بۇل ەشقاشان وزەكتىلىگىن جوعالتپايتىن، ومىرشەڭ قاعيدات ەكەنى داۋسىز. باس پروكۋراتۋرانىڭ وسى سالاداعى ءرولى اسا ماڭىزدى. پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرىنىڭ زاڭنىڭ بۇزىلۋىنا بەيتاراپ، سەلقوس قاراۋعا قۇقىعى جوق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ ۇدەرىسى بىركەلكى ەمەس، ياعني ءار جەردە ءارقالاي ەكەنىن ايتتى.
- ءار مەكەمە سيفرلىق جۇيەسىن ءوز بەتىمەن دامىتۋدا. بۇل شارۋا جۇيەسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءبىرتۇتاس جۇيە جوق. مىسالى، كەيبىر ورگاندار سيفرلىق تاسىلدەردى ۇتىمدى قولدانىپ جۇمىس ىستەۋدە. ال كەيبىرى دۇرىس امال-ءتاسىل تابا الماي، قىرۋار قارجى جۇمساپ ءجۇر. بۇل، باسقا سوزبەن ايتقاندا، ناعىز جىمقىرۋ. سوندىقتان قاراجاتتى ورىنسىز جۇمساپ، جاڭا دۇنيە جاساۋدىڭ قاجەتى جوق. ۇكىمەتكە قولدانىستاعى بارلىق سيفرلىق شەشىمدەردى سارالاپ، تەكسەرىپ، ولاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى تاپسىرامىن. كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ارنالعان تۇسىنىكتى قۇرىلىمى بار جانە تەحنولوگيالىق ستاندارتتارى بىركەلكى ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيە جاسالۋعا ءتيىس، - دەدى ول.