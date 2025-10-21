پرەزيدەنت: ازەربايجان - قازاقستان ءۇشىن ەرەكشە ەل، باۋىرلاس مەملەكەت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتتى.
جيىننىڭ كۇن تارتىبىندە كولىك، لوگيستيكا، سيفرلاندىرۋ، وتىن-ەنەرگەتيكا كەشەنى، سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسى مۇنداي فورمات قازاقستان-ازەربايجان قاتىناستارىنىڭ ەرەكشە سيپاتىن پاش ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- كەڭەس ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق باعىتى بويىنشا ورتاق شەشىم شىعاراتىن ءتيىمدى الاڭعا اينالدى. ازەربايجان - قازاقستان ءۇشىن ەرەكشە ەل، باۋىرلاس مەملەكەت. ءبىزدى ورتاق تاريحي تامىرلاستىق، باي رۋحاني-مادەني مۇرا بىرىكتىرەدى، مەنتاليتەتىمىز بەن ۇستانىمدارىمىز ۇقساس. سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىز وسى مىزعىماس قۇندىلىقتاردىڭ نەگىزىندە دامىپ كەلەدى. يلحام گەيدار وگلۋ، ءسىزدىڭ قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىڭىزدىڭ ماڭىزى زور. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز ەكى ەل اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق تۋرالى شارتقا قول قويىلعانىنا 20 جىل تولعان ساتتە ءوتىپ جاتىر. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار. وسى جىلدار ىشىندە ءبىز بەلسەندى ساياسي ديالوگتى جولعا قويىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتىڭ ۇزدىكسىز دامۋىنا بەرىك شارتتىق-قۇقىقتىق نەگىز قالادىق. وسىناۋ جان-جاقتى، ءارى دايەكتى جۇمىستى ەكى ەل ازاماتتارى دا قولداپ وتىر، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاق-ازەربايجان قاتىناستارىنىڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتۋىنە، ەڭ الدىمەن، پرەزيدەنت يلحام اليەۆ ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىنا نازار اۋداردى.
- ءسىزدىڭ تۇراقتى قولداۋىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. بۇگىنگى ازەربايجاننىڭ ايتۋلى جەتىستىكتەرى ءسىزدىڭ قۋاتتى كوشباسشىلىعىڭىزبەن تىكەلەي بايلانىستى. ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى قاقتىعىستى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ تاريحي ماڭىزى زور ەكەنىن ارنايى اتاپ وتكىم كەلەدى. ءسىز ساياسي ەرىك-جىگەر مەن ستراتەگيالىق كورەگەندىلىك تانىتىپ، كۇردەلى تۇيتكىلدەردى شەشۋدىڭ جانە كەلەشەك ۇرپاق تاعدىرى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ارقالاۋدىڭ پاراساتتى جولىن نۇسقادىڭىز. ەكى ەل اراسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىق جاڭا كەزەڭنىڭ باستاۋى رەتىندە بۇكىل ايماقتاعى جانە وڭىردەن تىسقارى ىنتىماقتاستىق كوكجيەگىن كەڭەيتكەنىنە ەش كۇمان جوق. ءبىز باۋىرلاس ازەربايجاننىڭ جەتىستىگىنە شىن جۇرەكتەن قۋانامىز، مىقتى ءارى پروگرەسسيۆتى مەملەكەت قۇرۋ جولىنداعى اسقاق مۇراتتارىنىڭ ورىندالۋىنا تىلەكتەسپىز. قازاقستان-ازەربايجان قاتىناستارىنىڭ الەۋەتى وراسان زور. ونى تولىق ىسكە اسىرۋعا ەش كەدەرگى جوق. وعان بەرىك ساياسي سەنىم دە، ورتاق قۇندىلىقتارىمىز دا، ەڭ باستىسى، حالىقتارىمىزدى جاقىنداستىرۋعا دەگەن شىنايى ۇمتىلىس تا بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ ءسوز سويلەدى.
- قوزعالعان ماسەلەلەرگە قاتىستى كوزقاراستىڭ تولىق سايكەس كەلەتىنى، سونداي-اق وداقتاستىق قاتىناستاردى نىعايتۋ نيەتىمىزدىڭ ورتاق ەكەنى قۋانتادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قوس ەل پرەزيدەنتتەرىنە ورتا ءدالىزدى دامىتۋ جوباسى تانىستىرىلدى.