ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:33, 11 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ماسەلەسى بويىنشا جيىن وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جۇمىس كەڭەسىنە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىستى.

    йиғилиш
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    جيىندا ەلىمىزدە ازاماتتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىنا سايكەس قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.

    سونداي-اق پرەزيدەنت كەڭەسكە قاتىسۋشىلارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى بويىنشا جۇمىس ىستەگەن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قىزمەتىنىڭ قورىتىندىسى جونىندە مالىمەت بەردى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    Күнсұлтан Отарбай
