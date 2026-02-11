20:33, 11 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ماسەلەسى بويىنشا جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن جۇمىس كەڭەسىنە پرەزيدەنت اكىمشىلىگى، قاۋىپسىزدىك كەڭەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جەتەكشىلەرى قاتىستى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا ەلىمىزدە ازاماتتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسىنا سايكەس قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت كەڭەسكە قاتىسۋشىلارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى بويىنشا جۇمىس ىستەگەن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا قىزمەتىنىڭ قورىتىندىسى جونىندە مالىمەت بەردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.