پرەزيدەنت اۋىل اكىمدىكتەرى قىزمەتكەرلەرىنە جاعداي جاساۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى اۋىل اكىمدەرى مەن اۋىل اكىمدىكتەرىندە قىزمەت اتقاراتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى مەن جۇمىس جاعدايىن جاقسارتۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى.
«مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندەگى اۋىل اكىمدەرىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى ماسەلەنى اينالىپ وتە المايمىز. بۇل - وتە وزەكتى دۇنيە.
اتالعان ۇسىنىس بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت كوتەرىلگەنىن، ءتىپتى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنە ءتيىستى وتىنىشتەر تۇسكەنىن جاقسى بىلەمىن. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ساناتتارىن ناقتى بەلگىلەۋ كەرەك. ۇكىمەت پارلامەنتپەن، مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىمەن وسى ماسەلەلەردى جان-جاقتى قاراستىرىپ، ءبىر اي ىشىندە وزدەرىنىڭ ۇسىنىس-پىكىرلەرىن بەرۋگە ءتيىس. سودان سوڭ شەشىم قابىلدانادى.
اۋىل اكىمدىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن قولداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولگەن ءجون. اكىمدىكتەردە، اسىرەسە، اۋىل اكىمدىكتەرىندە بۇرىن جۇمىس ىستەگەن نەمەسە قازىر دە ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ازاماتتار مۇنى مەملەكەتتىك قىزمەتشىنىڭ ناعىز ءومىر مەكتەبى دەپ بەكەر ايتپايدى. بۇل بارشاعا تۇسىنىكتى. ويتكەنى اكىمدىك قىزمەتكەرلەرى بيلىك پەن بۇقارا اراسىندا سەنىمدى ءارى سىندارلى ديالوگ جۇرگىزۋدى مەڭگەرىپ، ناعىز باسقارۋ ماشىعىن جەتىلدىرەدى.
سول سەبەپتى اۋىل اكىمدىكتەرى قىزمەتكەرلەرىنىڭ جۇمىس ىستەۋىنە، ولاردىڭ كاسىبي تۇرعىدان وسۋىنە جاعداي جاساۋ ماڭىزدى دەپ سانايمىن»، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، اۋىل اكىمدەرى مىندەتتى تۇردە بىلىكتى مامان بولۋعا ءتيىس.